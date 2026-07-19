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Po útoku šéf ukrajinskej diplomacie vyzýva zosilniť tlak na Moskvu
Sybiha v príspevku na sociálnych sieťach napísal, že Kyjev žiada okamžité prijatie 21. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku a urýchlené dodávky ďalších prostriedkov protivzdušnej obrany.
Autor TASR
Kyjev 19. júla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v nedeľu po ruskom masívnom útoku na ukrajinskú metropolu vyzval spojencov Kyjeva, aby výrazne zvýšili tlak na Moskvu. Podľa ukrajinskej armády Rusko pri útoku použilo takmer 40 balistických rakiet.
Sybiha v príspevku na sociálnych sieťach napísal, že Kyjev žiada okamžité prijatie 21. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku a urýchlené dodávky ďalších prostriedkov protivzdušnej obrany. „Cena každého odkladu sa meria ľudskými životmi,“ upozornil Sybiha.
Zároveň odmietol prípadný návrat Ruska do medzinárodných športových súťaží s tým, že by to podľa neho prispelo k „ospravedlňovaniu ruských vojnových zločinov“.
„Putina nemožno zastaviť politikou ústupkov. Ak ho teraz nezastaví sila, bude pokračovať ďalej,“ varoval Sybiha a vyzval spojencov, aby Ukrajine poskytli všetky potrebné prostriedky.
Útok na Kyjev patril medzi najväčšie ruské vzdušné útoky na ukrajinskú metropolu v poslednom období. Podľa ukrajinskej armády Rusko v noci na nedeľu použilo 41 rakiet vrátane 25 balistických striel Iskander-M/S-400 a 125 dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana uviedla, že zostrelila 17 rakiet a 108 dronov a zásahy alebo pády trosiek zaznamenala na 20 miestach.
Ruské útoky na Ukrajinu pokračovali aj po nočnom údere na Kyjev: v meste Sumy na severovýchode krajiny zasiahli ruské riadené letecké bomby obytnú a priemyselnú zónu. Pri útoku zahynul jeden človek a ďalší traja utrpeli zranenia. V Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny ruský dron zasiahol osobný vlak, pričom zranenie utrpela sprievodkyňa. V Dnepropetrovskej oblasti v centrálnej časti Ukrajiny pri ruskom útoku zahynul jeden človek, zatiaľ čo vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti hlásili zranenia 13 ľudí vrátane ročného dieťaťa.
Sybiha v príspevku na sociálnych sieťach napísal, že Kyjev žiada okamžité prijatie 21. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku a urýchlené dodávky ďalších prostriedkov protivzdušnej obrany. „Cena každého odkladu sa meria ľudskými životmi,“ upozornil Sybiha.
Zároveň odmietol prípadný návrat Ruska do medzinárodných športových súťaží s tým, že by to podľa neho prispelo k „ospravedlňovaniu ruských vojnových zločinov“.
„Putina nemožno zastaviť politikou ústupkov. Ak ho teraz nezastaví sila, bude pokračovať ďalej,“ varoval Sybiha a vyzval spojencov, aby Ukrajine poskytli všetky potrebné prostriedky.
Útok na Kyjev patril medzi najväčšie ruské vzdušné útoky na ukrajinskú metropolu v poslednom období. Podľa ukrajinskej armády Rusko v noci na nedeľu použilo 41 rakiet vrátane 25 balistických striel Iskander-M/S-400 a 125 dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana uviedla, že zostrelila 17 rakiet a 108 dronov a zásahy alebo pády trosiek zaznamenala na 20 miestach.
Ruské útoky na Ukrajinu pokračovali aj po nočnom údere na Kyjev: v meste Sumy na severovýchode krajiny zasiahli ruské riadené letecké bomby obytnú a priemyselnú zónu. Pri útoku zahynul jeden človek a ďalší traja utrpeli zranenia. V Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny ruský dron zasiahol osobný vlak, pričom zranenie utrpela sprievodkyňa. V Dnepropetrovskej oblasti v centrálnej časti Ukrajiny pri ruskom útoku zahynul jeden človek, zatiaľ čo vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti hlásili zranenia 13 ľudí vrátane ročného dieťaťa.