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Po útoku ukrajinských dronov rafinéria v Riazani prestala pracovať
Riazanská ropná rafinérska spoločnosť (RNPK) podľa kapacity spracovania patrí do prvej päťky ruských rafinérií.
Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Ruská rafinéria v Riazani po stredajšom útoku ukrajinských dronov zastavila spracovanie ropy. Jej odstávka môže podľa dvoch zdrojov z ropného priemyslu trvať približne dva týždne. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Ukrajinská armáda v stredu oznámila, že počas nočného útoku zasiahla rafinériu v Riazani, ktorú vlastní ruský energetický gigant Rosnefť. Spoločnosť sa k útoku ani k prerušeniu prevádzky bezprostredne nevyjadrila.
Podľa zdrojov z odvetvia môže obnovenie prevádzky trvať aj dlhšie, keďže po neplánovanom odstavení je potrebné opätovne spustiť primárne aj sekundárne spracovateľské jednotky, nastaviť technologické procesy a obnoviť požadovanú kvalitu výrobkov.
Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov v stredu informoval, že ruská protivzdušná obrana v noci nad regiónom zostrelila 45 dronov. Podľa neho padajúce trosky spôsobili požiare v priemyselných objektoch. Ruské regionálne úrady pri ukrajinských útokoch dronmi často používajú eufemistický jazyk a vyhýbajú sa priznať priamy zásah objektu.
Riazanská ropná rafinérska spoločnosť (RNPK) podľa kapacity spracovania patrí do prvej päťky ruských rafinérií. V roku 2024 spracovala 13,1 milióna ton ropy, čo bolo približne 4,9 percenta celkového objemu v Rusku. V minulom roku vyrobila 2,2 milióna ton benzínu, 3,4 milióna ton nafty a 4,3 milióna ton vykurovacieho oleja.
Ukrajinská armáda v stredu oznámila, že počas nočného útoku zasiahla rafinériu v Riazani, ktorú vlastní ruský energetický gigant Rosnefť. Spoločnosť sa k útoku ani k prerušeniu prevádzky bezprostredne nevyjadrila.
Podľa zdrojov z odvetvia môže obnovenie prevádzky trvať aj dlhšie, keďže po neplánovanom odstavení je potrebné opätovne spustiť primárne aj sekundárne spracovateľské jednotky, nastaviť technologické procesy a obnoviť požadovanú kvalitu výrobkov.
Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov v stredu informoval, že ruská protivzdušná obrana v noci nad regiónom zostrelila 45 dronov. Podľa neho padajúce trosky spôsobili požiare v priemyselných objektoch. Ruské regionálne úrady pri ukrajinských útokoch dronmi často používajú eufemistický jazyk a vyhýbajú sa priznať priamy zásah objektu.
Riazanská ropná rafinérska spoločnosť (RNPK) podľa kapacity spracovania patrí do prvej päťky ruských rafinérií. V roku 2024 spracovala 13,1 milióna ton ropy, čo bolo približne 4,9 percenta celkového objemu v Rusku. V minulom roku vyrobila 2,2 milióna ton benzínu, 3,4 milióna ton nafty a 4,3 milióna ton vykurovacieho oleja.