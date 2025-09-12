Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po útoku v hoteli v kibuci neďaleko Jeruzalema hlásia dvoch zranených

Členovia izraelských bezpečnostných síl pracujú na mieste útoku nožom v hoteli v kibuci neďaleko Jeruzalema, piatok 12. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa popisu polície palestínsky zamestnanec vyšiel z hotelovej kuchyne a svoje dve obete bodol v priestoroch jedálne. Útočníka následne zneškodnil policajt mimo služby.

Autor TASR
Jeruzalem 12. septembra (TASR) - Dvaja ľudia utrpeli v piatok bodné poranenia po útoku zamestnanca v hoteli v izraelskom kibuci Cuba západne od Jeruzalema. Polícia informovala, že palestínskeho útočníka zatkla, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Ošetrovatelia a záchranári sa starajú o dve obete bodnutia a evakuujú ich do nemocnice vrátane 60-ročného muža vo vážnom stave a 23-ročného muža v stredne vážnom stave,“ vyhlásila izraelská zdravotná služba Magen David Adom (Červený Dávidov štít - MDA).

Polícia uviedla, že osoba „z oblasti Šuafát spáchala útok nožom na hostí v hoteli v kibuci Cuba a zranila ich“. Agentúra AFP pripomína, že Šuafát je názov štvrte vo východnom Jeruzaleme, ako aj neďalekého utečeneckého tábora.

Podľa popisu polície palestínsky zamestnanec vyšiel z hotelovej kuchyne a svoje dve obete bodol v priestoroch jedálne. Útočníka následne zneškodnil policajt mimo služby. V spojení s útokom zatkli aj ďalších troch podozrivých.
