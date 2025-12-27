Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po útoku v Kyjeve obnovili dodávky elektriny pre 50.000 domácností

Záchranári pracujú na mieste poškodenia viacpodlažného bytového domu počas masívneho ruského raketového a dronového útoku v Kyjeve na Ukrajine v sobotu 27. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že tretina hlavného mesta ostala aj bez vykurovania.

Autor TASR
Kyjev 27. decembra (TASR) - Približne 50.000 rodín v Kyjeve má po ruskom útoku obnovené dodávky elektrickej energie, uviedla v sobotu najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

Rusko v sobotu v skorých ranných hodinách podniklo rozsiahly útok na ukrajinskú metropolu, pri ktorom poškodilo tamojšiu kritickú energetickú infraštruktúru.

DTEK vo svojom skoršom príspevku na platforme Telegram uviedla, že bez elektriny ostalo 500.000 ľudí. „Pracovníci energetických spoločností robia všetko, čo je v ich silách, aby čo najrýchlejšie odstránili následky bombardovania,“ napísala DTEK. O necelú hodinu oznámila, že po masívnom ruskom útoku boli obnovené dodávky elektrickej energie pre 50.000 rodín v Kyjeve. Jej tímy naďalej pracujú na obnovení dodávok pre všetky domácnosti, opravy si podľa nej vyžadujú čas.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že tretina hlavného mesta ostala aj bez vykurovania.

Generálny riaditeľ ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz, Serhij Koreckyj, podľa britskej stanice uviedol, že Rusko podniká nočné útoky na energetické zariadenia Ukrajiny, aby využilo chladné počasie. „Záchranné tímy, technické služby a všetky špecializované jednotky pracujú v intenzívnom režime, aby odstránili následky útoku a obnovili zariadenia,“ uviedol.

Rusko pravidelne útočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, ktorú jeho vojská napadli vo februári 2022. Ľudia na Ukrajine sú vystavení už štvrtej vojnovej zime, pričom teploty na tomto území v zimnom období môžu klesnúť až k mínus 20 stupňom Celzia.
