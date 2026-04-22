Po útoku v Libanone zahynul druhý francúzsky vojak UNIFIL-u

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Francúzsko obvinilo z útoku Hizballáh a podľa predbežného posúdenia UNIFIL-u útok vykonalo toto Iránom podporované militantné hnutie.

Autor TASR
Paríž 22. apríla (TASR) - Už druhý francúzsky vojak pôsobiaci v mierovej misii Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) v stredu zahynul na následky poranení, ktoré utrpel cez víkend pri prestrelke. Na sociálnej sieti X o tom informoval francúzsky prezident Emmanuel Macron a z útoku na francúzskych vojakov obvinil militantné hnutie Hizballáh. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Desiatnik Anicet Girardin z 132. kynotechnického pešieho pluku v Suippes, ktorý bol včera prevezený z Libanonu, kde ho ťažko zranili bojovníci Hizballáhu, dnes ráno podľahol následkom svojich zranení,“ napísal Macron.

Podľa francúzskej ministerky pre ozbrojené sily Catherine Vautrinovej sa Girardin v sobotu zúčastnil na misii s cieľom vyčistiť trasu, na ktorej boli umiestnené improvizované výbušné zariadenia. „Keď sa ocitol pod sústredenou paľbou bojovníkov Hizballáhu z veľmi blízkej vzdialenosti, vyrazil na pomoc veliteľovi svojej sekcie, ktorý práve padol, no sám bol následne ťažko zranený,“ vysvetlila okolnosti ministerka.

Už v sobotu na mieste zahynul seržant Florian Montorio. Francúzsko obvinilo z útoku Hizballáh a podľa predbežného posúdenia UNIFIL-u útok vykonalo toto Iránom podporované militantné hnutie. Hizballáh vinu odmieta.

Od začiatku vojny na Blízkom východe tam zahynuli už traja francúzski vojaci. Okrem Montoria a Girardina zomrel aj Arnaud Frion, ktorého v irackom Kurdistane zasiahol dron.
