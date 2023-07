Po útoku v Pakistane, pri ktorom zomrelo 46 ľudí, zatkli podozrivých

Islamabad 31. júla (TASR) - Pakistanské úrady zadržali troch podozrivých v súvislosti so smrtiacim bombovým útokom, ktorý si v nedeľu vyžiadal najmenej 46 obetí na životoch a veľké množstvo zranených. TASR informuje na základe pondelkovej správy agentúry DPA.



K výbuchu bomby došlo v nedeľu na politickom zhromaždení islamistickej strany v provincii Chajbar Paštúnchvá na severozápade Pakistanu. Na zhromaždení sa nachádzali stovky účastníkov. Zranenia utrpelo zhruba 150 ľudí, niektorí z nich sú vo vážnom stave. Zomrelo najmenej 46 ľudí.



Podľa prvých zistení pakistanskej polície je za explóziu zodpovedný samovražedný atentátnik, ktorému preskúmajú vzorky DNA. Bezprostredne nebolo jasné, akú spojitosť s útokom má trojica zadržaných.



Presné okolnosti pravdepodobného samovražedného útoku boli aj v pondelok nejasné, píše DPA. Pakistanský Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán, TTP) - ktorý je v spore s vládou v Islamabade, ale dištancuje sa aj od hnutia Taliban vládnuceho v susednom Afganistane - akúkoľvek zodpovednosť za atentát odmietol.



Pakistanské tajné služby považujú za možné, že za útokom stojí džihádistická organizácia Islamský štát (IS).



Terčom útoku bola podľa islamistická strana Džamíat-e-ulemá islám, ktorá usporiadala zjazd v meste Chár v regióne Bádžaur pri hraniciach s Afganistanom. Na mieste sa nachádzalo viac ako 400 členov a priaznivcov strany. Zhromaždenie sa konalo v rámci predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré by mali v Pakistane konať na jeseň.



Od návratu afganského Talibanu k moci v susednom Afganistane v roku 2021 došlo v Pakistane k prudkému nárastu počtu útokov. Provincia Chajbar Paštúnchvá sa považuje za baštu pakistanského Talibanu.