Po útoku v Paríži vypukol protest Kurdov, zasahovala polícia

Paríž 22. decembra (TASR) – Po streľbe na kurdské kultúrne centrum v centre Paríža s troma obeťami sa v piatok večer zišli miestni Kurdi na proteste, pri ktorom sa dostali do zrážky s políciou. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a AP.



Policajti nasadení pred kultúrnym centrom použili slzotvorný plyn, aby rozohnali protestujúcich, ktorí sa snažili preraziť policajný kordón. Ten chránil ministra vnútra Géralda Darmanina pri návšteve miesta činu, uviedli reportéri AFP.



Demonštranti hádzali na policajtov rôzne predmety, podpálili smetné koše a vytvorili barikády. Niektorí kričali heslá na podporu Strany kurdských pracujúcich (PKK) a proti tureckej vláde.



Darmanin novinárom povedal, že útočník, 69-ročný francúzsky rušňovodič na dôchodku, jasne cielil na cudzincov. Nie je však jasné, či terčom boli špecificky Kurdi. Zadržaný podľa ministra navštevoval strelnicu v športovom klube a mal niekoľko registrovaných zbraní. Nebol na žiadnom zozname osôb sledovaných pre radikalizáciu alebo účasť v extrémistických hnutiach.



Parížska prokuratúra uviedla, že podozrivého len nedávno prepustili z väzenia po tom, ako pred rokom útočil nožom na migrantov žijúcich v stanoch vo francúzskej metropole.



Pri piatkovom útoku muž zastrelil troch ľudí. Jeden zo zranených je v kritickom stave a ďalších dvoch hospitalizovali s menej vážnymi poraneniami. Útočníka previezli do nemocnice so zraneniami tváre.



Právnik kurdského kultúrneho centra pre agentúru Reuters povedal, že všetci traja zabití boli Kurdi.



Členovia kurdskej komunity v Paríži podľa AP uviedli, že ich polícia nedávno varovala pred ohrozením kurdských cieľov, a po streľbe žiadali spravodlivosť a sťažovali sa na nedostatočnú ochranu.



Darmanin oznámil, že nariadil sprísniť ochranu miest stretávania sa Kurdov vo Francúzsku, ako aj tureckých diplomatických úradov.



Útok medzitým odsúdil francúzsky prezident Emmanuel Macron. "Kurdi vo Francúzsku boli terčom odporného útoku v srdci Paríža," napísal na sociálnej sieti s tým, že myslí na ľudí bojujúcich za svoje životy a životy svojich rodín.