Po útoku v Solingene bude Scholz rokovať s opozíciou

Berlín 28. augusta (TASR) — Po útoku nožom v nemeckom meste Solingen bude kancelár Olaf Scholz rokovať s predstaviteľmi spolkových krajín a opozíciou o jeho následkoch a ďalšom postupe. Avizoval to v stredu v Berlíne na tlačovej konferencii po stretnutí s britským premiérom Keirom Starmerom.



Scholz oznámil, že ministerka vnútra Nancy Faeserová v krátkom čase pozve na "dôverné a cielené diskusie“ o tejto otázke zástupcov konferencie krajinských premiérov, predstaviteľov najväčšej opozičnej strany a zainteresovaných spolkových ministerstiev.



Rozhovory sa zamerajú na návrat odmietnutých žiadateľov o azyl do domovských pôvodu, boj proti islamistickému teroru a práva na držbu zbraní.



Hoci počet deportácií v prvom polroku v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o viac ako štvrtinu, stále to zďaleka nestačí, zdôraznila Scholz.



"Spolková vláda bude preto pokračovať v úsilí o ďalšie obmedzenie nelegálnej migrácie. Patria sem aj nové zákonné opatrenia, ktoré spolková vláda od víkendu intenzívne koordinuje,“ uviedol kancelár. Ide najmä o sprísnenie zákona o zbraniach a opatrenia uľahčujúce deportácie.



Predseda opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz na utorňajšom stretnutí ponúkol Scholzovi spoluprácu pri reforme migračnej politiky. Zároveň navrhol vytvorenie postu splnomocnenca pre túto otázku.



Útok na námestí Fronhof v Solingene v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa odohral 23. augusta večer počas prvého dňa osláv 650. výročia založenia mesta. Muž tam nožom zabil dvoch mužov a jednu ženu a ďalších osem osôb zranil.



K útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Krátko po čine sa na polícii prihlásil 26-ročný Sýrčan, ktorého zatkli ako podozrivého. Neskôr sa ukázalo, že mu zamietli žiadosť o azyl a vlani mal byť deportovaný do Bulharska, kde vstúpil na územie EÚ. K deportácii však nedošlo, pretože muž sa skrýval. Po niekoľkých mesiacoch sa opäť objavil a následne bol prevezený do Solingenu.