Sprísnia bezpečnostné opatrenia na Oktoberfeste po útoku v Solingene

Mníchov 19. september (TASR) - V dôsledku augustového útoku nožom v nemeckom Solingene sprísnia bezpečnostné opatrenia na Oktoberfeste. Úrady varovali návštevníkov, aby rátali s dlhšími radmi pred vstupmi, keďže po prvý raz v 189-ročnej histórii bavorského pivného festivalu použijú detektory kovov, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Orgány informovali, že pred festivalom, ktorý sa začína v sobotu v Mníchove a potrvá do 6. októbra, sa nevyskytli žiadne konkrétne hrozby. Na podujatí tento rok očakávajú šesť miliónov návštevníkov.



Prísnejšie bezpečnostné opatrenia súvisia s útokom v Solingene v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko z 23. augusta, pri ktorom prišli o život traja ľudia a ôsmi utrpeli zranenia. Následne zatkli 26-ročného podozrivého Sýrčana, ktorý bol žiadateľom o azyl a minulý rok ho mali vyhostiť do Bulharska, avšak deportácii sa vyhol. K útoku sa prihlásil Islamský štát, svoje tvrdenie však nepodoprel dôkazmi.



Násilný čin otriasol Nemeckom a prisťahovalectvo sa opäť stalo politickou prioritou, píše agentúra AP. Nemecké ministerstvo vnútra tento týždeň predĺžilo dočasné kontroly na všetkých hraniciach republiky. Kontroly by mali trvať pol roka.



Dôsledky útoku v Solingene budú hmatateľné aj na Oktoberfeste - polícia a bezpečnostný personál po prvý raz použijú ručné detektory kovov. Kontroly budú prebiehať náhodne alebo na základe podozrivého správania.



"Museli sme zareagovať na skutočnosť, že výskyt útokov nožmi sa za posledné týždne a mesiace zvýšil," povedal starosta Mníchova Dieter Reiter agentúre AP. "Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zabezpečili, že na Oktoberfest nikto nepríde s nožom alebo inými nebezpečnými zbraňami," dodal. Organizátor festivalu Clemens Baumgärtner prisľúbil možno "najbezpečnejšie miesto v Nemecku".



Okrem 600 policajtov a 2000 príslušníkov bezpečnostného personálu sa bude v areáli podujatia nachádzať vyše 50 kamier. Návštevníci si do areálu nemôžu priniesť ani sklenené fľaše a batohy.



Úrady sprísnili bezpečnostné opatrenia na Oktoberfeste už aj v roku 2016 po sérii útokov vrátane incidentu, keď nemecký tínedžer zastrelil deväť ľudí v mníchovskom nákupnom centre a následne spáchal samovraždu.