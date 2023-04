Po útoku v Tel Avive hlásia jedného mŕtveho a šiestich zranených

Tel Aviv 8. apríla (TASR) – Jeden človek zomrel a šiesti ďalší utrpeli zranenia pri útoku, ku ktorému došlo v piatok večer v Tel Avive. Oznámila to izraelská záchranná služba, informuje TASR na základe správ agentúr DPA, AP a AFP.



Po útoku neďaleko nábrežia vyhlásili za mŕtveho 30-ročného muža, ktorý utrpel strelné zranenia, uvádza sa v krátkom oznámení. S poraneniami previezli do nemocnice ďalších najmenej štyroch ľudí.



Presné okolnosti útoku neboli bezprostredne jasné, izraelské ministerstvo zahraničných vecí však hovorilo o teroristickom čine.



Polícia uviedla, že auto vrazilo do skupiny ľudí a prevrátilo sa, pričom jej príslušníci strieľali na vodiča. Policajný hovorca pre AFP povedal, že "terorista bol zneškodnený, bol to teroristický útok voči civilistom".



Najnovší útok sa odohral v čase zvýšeného napätia po izraelských úderoch na palestínskych militantov v pásme Gazy a Libanone. V piatok v Predjordánsku zabili pri útoku na ich auto dve Izraelčanky, ktoré mali podľa Londýna aj britské občianstvo.