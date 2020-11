Po útoku vo Viedni nariadila vláda zatvorenie radikálnych mešít

Viedeň 6. novembra (TASR) - Rakúska vláda po islamisticky motivovanom útoku vo Viedni zo začiatku tohto týždňa, ktorý si vyžiadal štyri obete na životoch a viac ako 20 zranených, nariadila zatvorenie "radikálnych" mešít v metropole krajiny. Oznámili to na piatkovej tlačovej konferencii tamojší minister vnútra Karl Nehammer a ministerka pre integráciu Susanne Raabová, informovala agentúra APA.



K rozhodnutiu zatvoriť radikálne mešity a rozpustiť príslušné moslimské náboženské spolky prišlo po krízovom stretnutí s predsedom Islamského spoločenstva veriacich (IGGÖ) Ümitom Vuralom.



Polícia vo Viedni aktuálne už zasahuje vo viacerých tamojších mešitách, uvádza portál OE24. Podľa tohto zdroja by malo ísť o mešity v 12. viedenskom obvode Meidling a v 16. obvode Ottakring. Rakúske médiá i agentúra APA píšu, že 20-ročný útočník Kujtim Fejzulai, ktorý mal rakúsky i severomacedónsky pas, bol aktívny v dvoch viedenských mešitách, kde mohlo dôjsť k jeho radikalizácii.



Jedna z týchto mešít nachádzajúca sa na ulici Murlingengasse v Meidlingu, ktorá patrila pod IGGÖ, bola zatvorená na základe zákona o islame. Druhú zo spomínaných mešít ležiacu v časti Ottakring, ktorá nespadala pod IGGÖ, rozpustia podľa zákona o združeniach. Podľa APA sa v nej pravidelne stretávali viacerí islamisti aj terorista IS odsúdený na deväť rokov väzenia.



Nehammer ďalej uviedol, že útočník bol počas uplynulého leta v kontakte s osobami, ktoré sledoval viedenský Krajinský úrad na ochranu ústavy a boja proti terorizmu (LVT), a to z poverenia nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV).



V dôsledku zlyhania rakúskych úradov bol v tejto súvislosti z funkcie prepustený šéf LTV vo Viedni Erich Zwettler, uviedol viedenský policajný prezident Gerhard Pürstl.



Minister Nehammer hovoril o "zjavných a z nášho pohľadu netolerovateľných chybách". Útočník sa podľa Pürstla v júli v Rakúsku stretol s osobami, ktoré sledoval BfV. Táto skutočnosť, ako aj to, že sa páchateľ neskôr na Slovensku neúspešne pokúsil zaobstarať si muníciu, mohla "pri zhodnotení nebezpečenstva páchateľa viesť k inému výsledku", poznamenal Pürstl.



Zo 16 osôb, ktoré boli v súvislosti s teroristickým útokom zadržané, prepustili na slobodu už šesť ľudí. Dôvodom bolo, že sa v ich prípade podozrenia nepotvrdili, uviedla hovorkyňa rakúskej prokuratúry Nina Busseková. Pre ôsmich mužov žiadajú vyšetrovaciu väzbu a dvaja podozriví neboli zatiaľ prevezení do žiadneho justičného zariadenia, dodala.



V nemocniciach sa po útoku nachádza ešte päť osôb spomedzi 22 ľudí, ktoré boli zranení, uviedla pre APA hovorkyňa zdravotníckych orgánov. Dve osoby, ktoré utrpeli ťažké zranenia, sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti a ich stav je stabilizovaný.