Po útoku vo vzdelávacom centre v meste Örebro našli niekoľko zbraní

Štokholm 6. februára (TASR) - Vo vzdelávacom centre pre dospelých vo švédskom meste Örebro našli po najsmrteľnejšej masovej streľbe v histórii krajiny niekoľko zbraní s dlhou hlavňou. Pre agentúru AFP to vo štvrtok uviedla polícia, informuje TASR.



"Našli sme niekoľko zbraní," uviedol hovorca polície s tým, že muž mal podľa prvotných informácií prístup k zbraniam. Švédske médiá už skôr informovali, že podozrivý útočník mal zbrojný preukaz na štyri zbrane.



Polícia stále nezverejnila jeho identitu a vyšetruje presný motív incidentu. O život prišlo 11 ľudí vrátane útočníka. Podľa hovorcu naďalej "veľa vecí nasvedčuje tomu", že sa zabil sám.



Miestne médiá uvádzajú, že vrahom bol asi 35-ročný muž z Örebro. Žil ako samotár a trpel psychickými problémami. Podľa novín Aftonbladet údajne ukryl svoje zbrane v puzdre na gitaru a pred streľbou sa na toaletách v centre prezliekol do oblečenia vo vojenskom štýle.



Najsmrteľnejšia masová streľba v histórii Švédska sa odohrala v stredu v centre vzdelávania dospelých Campus Risbergska. Slúži študentom nad 20 rokov a ponúka základné a stredoškolské vzdelávanie, švédčinu pre prisťahovalcov, odborné školenia a programy pre ľudí s mentálnym postihnutím.



Polícia v stredu uviedla, že nevníma žiadnu všeobecnú hrozbu proti školám alebo predškolským zariadeniam v krajine, ani voči školám vzdelávania dospelých vrátane tried pre prisťahovalcov.