Po Valencii zasiahli výdatné dažde a záplavy aj Katalánsko

Barcelona 4. novembra (TASR) - Mesto Tarragona na juhu Katalánska zasiahli v noci na pondelok prívalové dažde. Niektoré ulice mesta boli zaplavené. Informoval o tom spravodajský web Catalan News, ako uvádza TASR.



Vzhľadom na predpovede počasia varujúce pred výdatnými zrážkami katalánska vláda na pondelok obmedzila mobilitu na juhu regiónu, zrušila vyučovanie v školách a odporučila pracovať z domu, pokiaľ je to možné. Tieto opatrenia platia v deviatich okresoch v regiónoch Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona a Peneds.



V pondelok dopoludnia aj ľudia žijúci v oblasti Baix Llobregat, južne od Barcelony, ako aj samotnej Barcelony dostali výzvu obmedziť pohyb po vonku a nepribližovať sa k brehom riek alebo roklín. Pozastavená bola aj premávka regionálnych vlakov.



Podľa katalánskej meteorologickej služby by v ohrozených oblastiach v pondelok mohlo spadnúť viac ako 40 milimetrov zrážok. Intenzívne zrážky hlásili z regiónu už aj v nedeľu. Dážď sa v pondelok očakáva aj na zvyšku katalánskeho pobrežia.



Búrky a dažde v noci na pondelok ovplyvnili v Katalánsku cestnú dopravu a spôsobili aj narušenie harmonogramu prímestských vlakov na niektorých linkách. Mnohé cesty v Tarragone, Ebre a Baix Llobregat sú zablokované v dôsledku zosuvov pôdy a záplav.



Katalánsko susedí s provinciou Valencia, kde minulú stredu a štvrtok v dôsledku výdatných lejakov došlo k ničivým záplavám, ktoré si vyžiadali najmenej 213 obetí. Ďalšie tri obete hlásia úrady regiónu Kastília la Mancha a jednu obeť z Andalúzie.



Nezvestných je - podľa niektorých španielskych médií - takmer 2000 ľudí. Predpokladá sa, že ďalšie telá obetí by sa mohli nájsť po vyčerpaní vody zo suterénov budov a podzemných parkovísk.



Pre zlý stav ciest a daždivé počasie v regióne Valencia aj v pondelok platia dopravné obmedzenia na viacerých cestných ťahoch. Školy v regióne zostali v pondelok zatvorené.



Za najviac postihnutú lokalitu sa považuje mesto Paiporta, kam v nedeľu zavítal kráľovský pár spolu s premiérom Pedrom Sánchezom a predsedom regionálnej vlády Carlosom Mazónom. Niektorí ľudia v dave hádzali do sprievodu blato a rôzne predmety - kamene či plechovky, pričom na adresu Sáncheza a Mazóna skandovali, že sú vrahovia. Bezpečnostné zložky oboch politikov evakuovali.



Kráľ Filip a jeho manželka Letizia, ktorí tiež dostali zásah blatom, však zostali a asi hodinu sa s rozhnevanými a bezmocnými ľuďmi na ulici rozprávali. Minister dopravy Oscar Puente v televízii priznal, že táto cesta možno nebola zorganizovaná v najlepšom čase.