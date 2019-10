Po verdikte ESĽP v Mostare budú prvé komunálne voľby od roku 2008

Sarajevo 30. októbra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok kritizoval Bosnu za to, že už 11 rokov nedokáže zorganizovať komunálne voľby v etnicky rozdelenom meste Mostar.



Tento stav vedie k diskriminácii v meste, ktoré je od vojny v 90. rokoch rozdelené medzi etnickými Chorvátmi a Moslimami, a kde sa komunálne voľby konali naposledy v roku 2008.



Ústavný súd Bosny v roku 2010 zistil, že hranice volebných obvodov a priraďovanie počtov kandidátov k volebným obvodom boli diskriminačné. Úrady však v tejto veci nekonali, uviedol ESĽP.



Mandát poslednej mestskej rady uplynul v roku 2012 a odvtedy žiadna ďalšia nebola konštituovaná.



V tejto situácii sa Mostarčanka Irma Baralijová v roku 2018 obrátila na ESĽP so sídlom v Štrasburgu.



Baralijová (34), ktorá je členkou mnohonárodnostnej strany Naša stranka (Naša strana), vo svojom podaní argumentovala, že nemohla využiť svoje aktívne ani pasívne volebné právo a súd sa s jej názorom stotožnil.



Ak bosnianske orgány nezmenia zákon, ktorý umožňuje spravodlivé voľby, ústavný súd v krajine má právomoc "ustanoviť dočasné opatrenia", uvádza sa v rozsudku ESĽP.



Proti rozhodnutiu ESĽP sa môže ktorákoľvek zo strán odvolať v lehote troch mesiacov.



Baralijová verdikt súdu označila za víťazstvo. Podľa nej to znamená, že demokracia sa konečne vráti do Mostaru a na budúci rok sa tam uskutočnia komunálne voľby.



Verdikt sa týka všetkých voličov v meste, ktoré má 106.000 obyvateľov. Podľa sčítania ľudu z roku 2013 v Mostare žije 48,4 percenta Chorvátov a 44,2 percent Moslimov.



Obe tieto etniká boli počas vojny v rokoch 1992-95 spojencami vo vojne proti Srbom. Obe komunity však súčasne bojovali aj proti sebe, a to 11 mesiacov v rokoch 1993 a 1994.