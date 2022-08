Po Viktórii zakázal hákové kríže na verejnosti aj Nový Južný Wales

Sydney 11. augusta (TASR) - Nový Južný Wales sa stal vo štvrtok po Viktórii druhým austrálskym štátom, ktorý zakázal nosenie hákových krížov, ich zobrazovanie alebo vystavovanie na verejnosti. Informovala o tom agentúra AP.



Príslušný zákon vo štvrtok jednomyseľne odsúhlasili poslanci hornej komory parlamentu Nového Južného Walesu, ktorý je vôbec najľudnatejším štátom Austrálie, pričom v ňom leží aj najväčšie austrálske mesto Sydney. Dolná komora tamojšieho parlamentu zákon schválila už v utorok.



Viktória, ktorá je druhým najľudnatejším štátom Austrálie, takýto zákon prijala už v júni.



Ďalšie austrálske štáty Queensland a Tasmánia už taktiež naznačili, že sa chystajú prijať obdobnú legislatívu. Ak by sa tak stalo, vyobrazovanie a nosenie takýchto symbolov by bolo zakázané už v polovici z dovedna ôsmich austrálskych štátov a týkalo by sa väčšiny austrálskeho obyvateľstva, uvádza AP.



Darren Bark, šéf židovskej rady v Novom Južnom Walese, označil prijatie zákona za historický deň pre tento austrálsky štát.



"Nacistické symboly predstavujú akúsi vstupnú bránu k násiliu, pričom extrémisti ich používajú ako nástroj na verbovanie (do svojich radov)," povedal. "Zakázanie ich zobrazovania je veľmi oneskoreným aj veľmi potrebným zákonom v našom štáte," dodal.



Nová legislatívna norma nezakazuje verejné používanie svastík na akademické, historické či vzdelávacie účely, ako aj v kontextoch iných kultúr a náboženstiev, keďže ide o starobylý symbol známy napríklad z budhizmu či hinduizmu.



"Hinduistická komunita sa až príliš dlho necítila dobre pri zobrazovaní nášho symbolu mieru, keďže pripomínal symbol zla. To už neplatí," povedal Surinder Jain, popredný predstaviteľ austrálskej hinduistickej rady.