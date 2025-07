Po virálnom videu sa zvýšia kontroly na turisticky atraktívnom mieste

Hanoj 8.júla (TASR) - Šírenie virálneho videa z turisticky obľúbenej Train Street v Hanoji vyvolalo reakciu miestnych úradov. Pre nebezpečný incident, pri ktorom zahraničný návštevník pri natáčaní videa z prejazdu vlaku len tesne unikol vážnemu zraneniu, sprísnia dodržiavanie bezpečnostných predpisov v starej štvrti mesta. TASR o tom píše podľa vietnamského webu e.vnexpress.net.



Muž sediaci pri kaviarenskom stolíku vedľa trate si telefónom nahrával prechádzajúci vlak. Nástupný schodík jedného z vagónov ho udrel do kolena a on sa po strate rovnováhy takmer zrútil pod kolesá. Ľudia pri ňom ho rýchlo zachytili a odtiahli do bezpečia. Prevrátený stolík sa však skotúľal pod vlak, čo medzi prizerajúcimi sa spôsobilo paniku.



Video zachytávajúce incident bolo podľa hanojských úradov natočené ešte koncom roka 2024, ale pozornosť si získalo až v posledných dňoch pre virálne šírenie na sociálnych sieťach. Z bezpečnostných dôvodov bola Train street uzavretá už v septembri 2022 a úrady v okrese Hang Bong tiež nariadili zvýšený dohľad na miestach prejazdu vlakov.



Davy turistov však nezastavili ani kontrolné stanovištia a bezpečnostné bariéry pozdĺž ulíc Tran Phu a Phung Hung. Cestovné kancelárie tiež dostali zákaz ponúkať toto miesto v itinerároch, ale ľudia sa tam stále vydávajú samostatne najmä cez víkendy a navštevujú kaviarne popri trati, odkiaľ z tesnej blízkosti sledujú prejazd vlakov.