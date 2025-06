Experti: Po víťazstve Nawrockého môžu utrpieť vzťahy s Nemeckom

Berlín 2. júna (TASR) - V dôsledku víťazstva Karola Nawrockého v prezidentských voľbách v Poľsku môžu utrpieť vzťahy s Nemeckom, upozornili v pondelok podľa agentúry DPA nemeckí experti na zahraničnú politiku. Vzťahy medzi krajinami považujú za dôležité, no súčasne pripomínajú predchádzajúce vyjadrenia Nawrockého na adresu Nemecka, píše TASR.



Poslanec Paul Ziemiak, ktorý v Spolkovom sneme vedie nemecko-poľskú parlamentnú skupinu, označil spoluprácu medzi Berlínom a Varšavou za zásadne dôležitú pre Európu, no súčasne naznačil, že ich vzťahy by sa po víťazstve Nawrockého v nedeľňajších voľbách mohli vyostriť. „S novým prezidentom Karolom Nawrockým to nebude jednoduchšie,“ poznamenal pre rozhlas Deutschlandfunk.



Politologička Agniezka Lada-Konefalová z Nemeckého inštitútu pre poľské záležitosti (DPI) zase uviedla, že Nawrocki počas predvolebnej kampane tvrdil, že Nemecku sa nikdy nedá veriť.



Nawrocki sa predtým zaviazal bojovať za vyplatenie reparácií od Nemecka z čias druhej svetovej vojny, keď napadlo Poľsko. Táto otázka je medzi oboma krajinami dlhodobo sporná. Lada-Konefalová upozornila, že z pozície hlavy štátu nebude môcť Nawrocki podniknúť žiadne konkrétne kroky v oblasti reparácií, avšak svojou rétorikou môže ovplyvniť atmosféru na bilaterálnych rokovaniach medzi Poľskom a Nemeckom.



Lada-Konefalová taktiež uviedla, že výsledok prezidentských volieb v Poľsku pravdepodobne skomplikuje prácu poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi, ktorý by mohol naraziť na prezidentské veto pri presadzovaní svojich reforiem. Tusk je považovaný za blízkeho nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi, s ktorým sa za uplynulé týždne niekoľkokrát stretol. Nawrocki pri jednej z týchto príležitostí obvinil Tuska, že je „komorníkom“ nemeckého štátu.



Karol Nawrocki zvíťazil v druhom kole poľských prezidentských volieb so ziskom 50,89 percenta hlasov. Kandidát Občianskej koalície Rafal Trzaskowski získal 49,11 percenta hlasov. Výsledky v pondelok oznámila ústredná volebná komisia.