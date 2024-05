Po vlne zatýkania demonštrovali v Tunisku na podporu prezidenta Saída

Tunis 19. mája (TASR) - Stovky ľudí demonštrovali v nedeľu v Tunise na podporu prezidenta Kaísa Saída uprostred rozsiahlej medzinárodnej kritiky na jeho adresu v dôsledku zatýkania novinárov, aktivistov a právnikov v krajine. TASR o tom píše na základe agentúry Reuters.



Demonštranti v centre hlavného mesta niesli Saídove fotografie a transparenty vyzývajúce Západ, aby sa nemiešal do záležitostí v ich krajine.



Európska únia, Francúzsko či OSN vyjadrili znepokojenie nad vlnou zatýkania a policajnou raziou v sídle advokátskej komory, pri ktorej tento mesiac zadržali dvoch právnikov kritizujúcich prezidenta. Polícia pritom v priebehu mája zadržala viacero novinárov, právnikov a predstaviteľov skupín občianskej spoločnosti.



Po medzinárodnej kritike Saíd minulý týždeň požiadal ministerstvo zahraničných vecí, aby predvolalo niekoľko veľvyslancov na protest proti zasahovaniu ich krajín do záležitostí Tuniska.



Tuniský prezident schválil v septembri 2022 kontroverznú vyhlášku číslo 54, ktorá "trestá vytváranie a šírenie falošných správ".



Opozícia a novinári vyhlášku kritizujú a hovoria, že jej cieľom je umlčať odporcov. Od jej vstupu do platnosti už bolo stíhaných viac než 60 novinárov, právnikov a predstaviteľov opozície, uviedol Národný zväz tuniských novinárov.



Saíd, ktorý sa dostal k moci po slobodných voľbách v roku 2019, o dva roky neskôr zrušil parlament a začal vládnuť na základe dekrétu. Opakovane obvinil aktivistov, skupiny občianskej spoločnosti a svojich oponentov zo zradcovstva. Viacerí opoziční lídri sú už niekoľko mesiacov vo väzení.