Po vražde manželov a násilnostiach bol v meste Homs zákaz vychádzania
Damask 24. novembra (TASR) - Sýrskym mestom Homs opäť otriasli sektárske násilnosti. Úrady preto vo veľkej časti centra vyhlásili zákaz vychádzania, ktorý platil do pondelka popoludnia, informovala v pondelok agentúra DPA.
Nepokoje súviseli s vraždou manželského páru. Telá manželov sa našli v nedeľu v ich dome v homskej štvrti Zajdál. Na stenách boli nastriekané nápisy, ktorých obsah svedčí o náboženskom motíve činu, uviedlo sýrske ministerstvo vnútra.
Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) vražda a grafity vyvolali hnev príbuzných obetí, ako aj príslušníkov ich kmeňa Baní Chálid, ktorí následne zaútočili na prevažne alavitské štvrte mesta Homs. Úrady preto v týchto oblastiach zaviedli zákaz vychádzania, ktorý platil až do pondelkového popoludnia.
Podľa SOHR ozbrojené skupiny prenikli do alavitmi obývaných štvrtí na motorkách, poškodili tam viacero vozidiel, obchodov a ďalšieho majetku a fyzicky napádali ľudí. Oficiálna tlačová agentúra SANA informovala, že násilie si vyžiadalo 18 zranených a že v meste boli nasadené bezpečnostné zložky.
Od zosadenia dlhoročného prezidenta Bašára Asada došlo v Sýrii k viacerým prípadom sektárskeho násilia, a to napriek sľubom dočasného prezidenta Ahmada Šaru, že nová vláda menšiny ochráni.
Šara v decembri 2024 viedol sunnitských povstalcov pri ich bleskovej ofenzíve proti Asadovej armáde.
