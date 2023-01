Po vražde policajta žiadajú Maďari prísne trestať násilníkov

Budapešť 19. januára (TASR) - Sprísnenie trestov pre páchateľov násilných trestných činov voči úradnej osobe požaduje až 93 percent Maďarov. Vyplýva to z minulotýždňového prieskumu verejnej mienky inštitútu Századvég, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnil server vg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďari chcú sprísnenie aj napriek tomu, že maďarský právny systém už teraz poskytuje úradným osobám zvýšenú trestnoprávnu ochranu.



Podľa 81 percent respondentov by v prípade vrážd a iných násilných trestných činov mali byť prísnejšie trestaní tí, ktorí konali pod vplyvom drog. Z prieskumu tiež vyplýva, že podľa 68 percent opýtaných by sa nemali zmierňovať tresty pre páchateľov vrážd s odvolaním sa na ich duševný stav.



Minulý štvrtok (12.1.) večer vnikol 35-ročný Szilárd Sz. do bytu 80-ročnej dôchodkyne s amputovanými nohami v budapeštianskej mestskej časti Nový Budín (Újbuda). Políciu privolal sused po 22.00 h.



Pri pokuse o zadržanie muž nožom zaútočil na troch policajtov. Jeden z nich, 29-ročný Péter Baumann, ktorého páchateľ bodol do oblasti srdca, v nemocnici zraneniam podľahol.



Súd v pondelok rozhodol o väzbe podozrivého, ktorý sa priznal k vražde a dobodaniu ďalších dvoch policajtov. Tvrdil, že starú susedku chcel iba ochrániť. Pri pokuse o útek ho postrelil ďalší policajt do nohy. V nedeľu zraneného útočníka previezli z nemocnice do Súdneho ústavu pre duševne chorých (IMEI), kde skúmajú jeho psychický stav.



Szilárd. Sz. bol vlani v novembri podmienečne odsúdený za iný násilný trestný čin. Na policajtov zaútočil ešte počas trvania podmienky. Z jeho výpovede podľa súdu vyplynulo, že občas užíva drogy.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)