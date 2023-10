Po vražde učiteľa vo Francúzsku na hliadkovanie nasadia 7000 vojakov

Paríž 14. októbra (TASR) - Po útoku na strednej škole v meste Arras nasadia vo Francúzsku na hliadkovanie 7000 vojakov z jednotiek vyčlenených na ochranu pred terorizmom.



Ich presun na miesto určenia sa má ukončiť do pondelka večera. Ich misia platí až do odvolania. S odvolaním sa na závery piatkového zasadnutia bezpečnostného kabinetu o tom v sobotu informovali agentúra AFP a televízia BFM.



Pri útoku spáchanom nožom prišiel o život jeden z učiteľov, Dominique Bernard, ktorý v lýceu učil literatúru. Ďalšie tri osoby sú zranené, dodala AFP.



Páchateľa útoku, ktorý bol v minulosti študentom tejto strednej školy, polícia zadržala. Vo väzbe je celkom osem podozrivých vrátane útočníkových príbuzných.



Útok spáchal 20-ročný Mohammed M., ktorý sa narodil v ingušskom meste Malgobek - médiá o ňom pôvodne omylom písali ako o Čečencovi, upozornila BFM.



Mohammed M. si podal vo Francúzsku žiadosť o azyl, ktorá mu bola 16. augusta 2022 zamietnutá. Vyhostený však nebol kvôli pravidlu o "absolútnej ochrane pred vysťahovaním", keďže do Francúzska emigroval pred dovŕšením 13. roku veku.



BFM dodala, že francúzska tajná služba naňho 11 dní pred útokom zaviedla spis v kategórii S, čo znamená, že bol považovaný za vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu.



Problémy so zákonom má aj Mohammedov starší brat Movsar, ktorý sa ešte ako neplnoletý zúčastnil na príprave teroristického útoku na policajtov hliadkujúcich pred Elyzejským palácom v Paríži. Tento útok bol nakoniec zmarený a Movsar bol zatknutý v roku 2019, uviedol denník Le Parisien.



Movsar bol v apríli 2023 odsúdený za teroristické zločinecké sprisahanie na päť rokov väzenia. V júni bol odsúdený aj na 18 mesiacov väzenia za schvaľovanie terorizmu. V súčasnosti je Movsar vo väzbe.



Polícia a prokuratúra začali útok v škole v Arrase vyšetrovať ako úkladnú vraždu v súbehu s terorizmom a teroristické zločinecké spolčenie s cieľom prípravy útoku.



Po útoku v Arrase francúzska vláda zvýšila varovanie pred teroristickým útokom na najvyšší stupeň, čo jej umožňuje zabezpečiť "mobilizáciu zdrojov, ale aj šírenie informácií, ktoré by mohli chrániť občanov v krízovej situácii".



Francúzske médiá pripomenuli, že útok v Arrase sa odohral krátko pred tretím výročím vraždy stredoškolského učiteľa Samuela Patyho, ktorého 16. októbra 2020 zabil islamistický terorista v blízkosti školy v meste Éragny-sur-Oise v metropolitnej oblasti Paríža.