Po vstupe Chorvátov do Schengenu budú musieť Maďari asi odstrániť plot

Budapešť 12. decembra (TASR) - Po vstupe Chorvátska do schengenského priestoru, o ktorom s platnosťou od 1. januára 2023 rozhodli minulý týždeň ministri vnútra členských krajín Európskej únie, zrejme bude musieť Maďarsko zlikvidovať hraničné zábrany vybudované v čase migračnej krízy. Konštatoval to v pondelok server Blikk.hu, informuje spravodajca TASR.



Hraničné kontroly budú zrušené na 15 chorvátsko-maďarských hraničných priechodoch, avšak nie je jasné, čo bude s plotom na 120 kilometroch hranice, ktorý bol vybudovaný v roku 2015. Plot nepostavili iba na miestach, kde hranicu s Chorvátskom tvoria prírodné prekážky, poznamenal Blikk.hu.



Server 444.hu v tejto súvislosti minulý týždeň oslovil rezort vnútra, ktorý okrem iného uviedol, že po zrušení kontrol na hraniciach posilnia takzvanú hĺbkovú kontrolu hraníc, teda zvýšené kontroly v prihraničnom pásme. K otázke osudu hraničných zábran ministerstvo vyhlásilo, že úlohy súvisiace so zabezpečením voľného prechodu cez hranicu začnú plniť podľa harmonogramu, čo čiastočne závisí aj od počasia. Či to znamená aj búranie plotu, rezort nespresnil.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)