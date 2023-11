Po vstupe lodí do Taiwanského prielivu vyhlásili v Číne pohotovosť

Peking 2. novembra (TASR) - Čína vo štvrtok uviedla, že jej jednotky sú "v neustálej pohotovosti" po tom, ako americké a kanadské vojnové lode preplávali Taiwanským prielivom. Bola to ich druhá spoločná misia za uplynulé dva mesiace.



Ako uvádza tlačová agentúra AFP, americký torpédoborec Arleigh Burke s riadenými strelami (DDG) a kanadská fregata HMCS Ottawa triedy Halifax "rutinne" preplávali cez prieliv, ktorý oddeľuje Taiwan od pevninskej Číny.



"Jednotky v oblasti zostávajú v neustálej vysokej pohotovosti a budú rozhodne chrániť národnú suverenitu a bezpečnosť, ako aj mier a stabilitu v regióne," uviedol vo vyhlásení hovorca Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády. Preplávanie lodí označil za "verejný chaos".



Dve vojnové lode USA a Kanady preplávali cez prieliv aj 9. septembra. Spojené štáty a ich západní spojenci zintenzívnili "slobodu plavby" vojenských plavidiel v Taiwanskom prielive aj v Juhočínskom mori s argumentom, že obe oblasti sú medzinárodné námorné trasy, čo "dráždi" Peking.



Americká Siedma flotila vo vyhlásení uviedla, že tranzit sa uskutočnil v súlade s medzinárodným právom a "cez koridor v prielive, ktorý je mimo teritoriálnych vôd ktoréhokoľvek pobrežného štátu".



"Spolupráca, ako je táto, predstavuje ústredný bod nášho prístupu k bezpečnému a prosperujúcemu regiónu, v ktorom môžu lietadlá a lode všetkých krajín lietať, plávať a operovať všade tam, kde to umožňuje medzinárodné právo," tvrdí flotila.



Pevninská Čína si nárokuje Taiwan ako svoje územie. Pre zhoršenie vzájomných vzťahov v poslednom čase zvýšila vojenský a politický tlak na tento samosprávny ostrov. V septembri v priebehu 24 hodín vyslala do okolia Taiwanu 103 lietadiel.