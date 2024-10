Po výbuchu historickej bomby uzavreli letisko v prefektúre Mijazaki

Tokio 2. októbra (TASR) - Na juhozápade Japonska v prefektúre Mijazaki uzatvorili v stredu letisko po tom, ako v blízkosti vzletovej dráhy vybuchla americká bomba, pravdepodobne z čias druhej svetovej vojny. V dôsledku uzatvorenia letiska museli zrušiť takmer 90 letov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Regionálne letisko uzatvorilo svoju pristávaciu a vzletovú dráhu po tom, ako v dôsledku výbuchu v jej blízkosti vznikol kráter široký sedem metrov a hlboký jeden meter. Kráter podľa vyhlásenia japonského ministerstva dopravy vznikol uprostred rolovacej dráhy.



Pyrotechnici po príchode na miesto zistili, že príčinou výbuchu bola americká bomba, ktorá sa nachádzala pod zemou a pravdepodobne pochádzala z náletov z čias druhej svetovej vojny.



Japonské úrady po incidente nehlásili žiadnych zranených. Na videozázname z letiska však vidno, ako len dve minúty pred výbuchom v blízkosti miesta explózie roluje lietadlo.



Uzatvorenie vzletovej a pristávacej dráhy viedlo k zrušeniu 87 letov. Momentálne už nehrozí nebezpečenstvo ďalšieho výbuchu a práce na odstránení kráteru by mali dokončiť do štvrtkového predpoludnia, uviedol hovorca japonskej vlády Jošimasa Hajaši.



Incident ovplyvnil lety spoločností ako JAL a ANA, ktoré prepájajú mesto Mijazaki s inými japonskými mestami vrátane Tokia, Osaky či Fukuoky, uvádza sa na webovej stránke letiska.



Mijazaki sa nachádza na juhovýchode ostrova Kjúšu a do konca druhej svetovej vojny slúžilo ako japonská námorná základňa, z ktorej sa na svoju poslednú misiu vydali stovky japonských kamikadze pilotov. Na letisku sa pritom podľa japonského ministerstva dopravy už našlo niekoľko nevybuchnutých bômb.



Aj viac ako 79 rokov od konca druhej svetovej vojny sa v celom Japonsku nachádzajú aj dnes nevybuchnuté bomby zhodené počas intenzívnych leteckých útokov.