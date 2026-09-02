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Po výbuchu neďaleko stanice v Augsburgu pozastavili vlakovú dopravu

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Na archívnej snímke z 26. februára 2019 osobný vlak stojí na hlavnej železničnej stanici v bavorskom meste Augsburg. Po výbuchu neďaleko stanice v Augsburgu pozastavili vlakovú dopravu v stredu 2. septembra 2026. Pri explózii utrpeli zranenia dvaja ľudia. Foto: TASR/DPA

Stanica bola uzatvorená a všetka železničná doprava pozastavená, potvrdila polícia.

Autor TASR
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Berlín 2. septembra (TASR) - Pri explózii v blízkosti hlavnej železničnej stanice v meste Augsburg v južnom Nemecku utrpeli dvaja ľudia zranenia. Tamojšia polícia oznámila, že v dôsledku nálezu podozrivého predmetu zostala stanica uzavretá a vlakové spojenie bolo pozastavené. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Neidentifikovaný predmet vybuchol v skorých ranných hodinách v chodbe na stanici. Výbuch poškodil okná na budove železničnej stanice, pričom dve osoby utrpeli akustickú traumu a boli ľahko zranené.

Okolnosti incidentu zostávajú nateraz nejasné. Podľa policajného hovorcu na mieste pracujú aj pyrotechnici z Bavorskej spolkovej kriminálnej polície.

Stanica bola uzatvorená a všetka železničná doprava pozastavená, potvrdila polícia.
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