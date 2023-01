Po výbuchu sa zrútil bytový dom v meste Bochum, zahynula žena

Berlín 11. januára (TASR) - Jedna osoba prišla o život, keď sa v utorok večer po výbuchu zrútil bytový dom v západonemeckom meste Bochum, oznámila v stredu polícia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Záchranné služby našli po niekoľkohodinovom prehľadávaní trosiek telo ženy. Podľa polície by obeťou mohla byť 61-ročná majiteľka domu, ktorá bola aj nahlásená ako nezvestná.



Totožnosť obete môže byť potvrdená až po úplnej lekárskej prehliadke tela, uviedol policajný hovorca.



Pohotovostné služby už neočakávali, že by v troskách našli ďalšie obete, povedal šéf hasičského zboru Simon Heussen po pátracej a odpratávacej akcii na mieste nešťastia. Záchranárom pomáhali aj špeciálne vycvičené psy a buldozéry.



Bytový dom v bochumskej štvrti Linden sa úplne zrútil v utorok večer. Príčinou bol údajne výbuch unikajúceho plynu. Zábery zachytávali dvaapolposchodovú budovu premenenú na hromadu trosiek a ulicu pokrytú kameňmi, píše DPA.



Záchranné služby zalarmovalo niekoľko susedov, ktorí nahlásili, že počuli rachot. Následne bolo evakuovaných 15 ľudí zo šiestich ďalších domov v okolí a na miesto bolo vyslaných 160 príslušníkov pohotovostných zložiek.



Okrem majiteľky žili podľa polície v dome dvaja ďalší ľudia. Jeden z nich sa dokázal sám vyslobodiť spod trosiek a previezli ho do nemocnice s menej vážnymi zraneniami. Tretia osoba nebola v čase incidentu doma, dodala polícia.



Príčina predpokladanej explózie nebola najprv jasná. Podľa podniku mestských verejnoprospešných služieb nebola budova pripojená do distribučnej siete plynu, uviedol Heussen. Plyn však zaznamenali v odpadovom kanáli a v neďalekých budovách, preto podľa predpokladov nastal únik plynu tam, vysvetlil šéf hasičského zboru.