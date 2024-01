Po výbuchu sopky na ostrove Flores evakuovali 1200 ľudí

Jakarta 2. januára (TASR) - Úrady na indonézskom ostrove Flores evakuovali približne 1200 ľudí z dedín v okolí sopky Lewotobi, ktorá chrlila popol a dym do výšky 1,5 kilometra. Z miesta dosiaľ nehlásili žiadne materiálne škody či zranenia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Po pondelkovej erupcii sopky Lewotobi na východe ostrova Flores úrady zvýšili stupeň výstrahy na druhý najvyšší. Ide o jej druhú erupciu za posledné dva týždne, prvá 23. decembra bola prvou po takmer 20 ročnej nečinnosti.



Miestny predstaviteľ pre indonézsku agentúru Antara povedal, že ženy, starších ľudí a deti premiestnili do núdzových prístreškov, ako sú školy, kancelárie a vojenské základne, kde dostali potraviny, vodu, masky aj deky.



Ľuďom v regióne bolo odporučené, aby sa zdržiavali najmenej dva kilometre od krátera. Sopka má dva vrcholy, známe ako Lewotobi Lakilaki a Lewotobi Perempuan. Ide o jednu zo 127 aktívnych sopiek v Indonézii s intenzívnou seizmickou činnosťou.



Nízkonákladová spoločnosť Wings Air so sídlom v Jakarte uviedla, že v pondelok a utorok zrušila päť letov smerujúcich do mesta Maumere, najväčšieho na ostrove Flores.