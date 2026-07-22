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Po vydaní knihy o Ho Či Minovi došlo v krajine k zatýkaniu
Kniha vyšla tento rok v apríli.
Autor TASR
Hanoj 22. júla (TASR) - Kniha o zakladateľovi Vietnamu Ho Či Minovi viedla v tejto komunistickej krajine k viacerým zatknutiam. Podľa aktivistov za ľudské práva úrady od konca júna zadržali pre účasť na vydaní tohto diela päť osôb, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Organizácia Human Rights Watch (HRW) uviedla, že zadržaní vrátane prominentného autora Nguyena Thanh Nama čelia obvineniam z „propagandy proti štátu“ podľa článku 117 Trestného zákona. V prípade odsúdenia im hrozí až 20 rokov väzenia.
Kniha vyšla tento rok v apríli. Život Ho Či Mina približuje čitateľovi moderným jazykom prostredníctvom dialógov medzi učiteľom a jeho žiakom. V nemčine znie jej voľný názov „Rozhovory s Thanhom: Nový príbeh svetla“, poznamenala DPA a dodala, že Ho Či Min (1890 - 1969), ktorý priviedol Vietnam k nezávislosti, sa v krajine uctieva ako „otec národa“ a národný hrdina.
Štátne médiá prijali knihu spočiatku pozitívne, pripomenula agentúra. Keď ju však bývalý stranícky funkcionár na dôchodku verejne kritizoval ako prejav neúcty k Ho Či Minovi, dielo stiahli s tým, že jeho „obsah skresľuje históriu, ako aj politiku strany a štátu“.
Podľa organizácie HRW vydavateľskú činnosť dočasne pozastavili a viaceré noviny dostali pokutu alebo boli nútené správy o tejto knihe odstrániť. Mnohých novinárov v tejto súvislosti údajne varovali alebo prepustili. HRW vyzvala vietnamskú vládu, aby obvinenia okamžite stiahla a zadržaných prepustila.
V komunistickom Vietname, ktorý je štátom jednej strany, sú kritici vlády, nezávislí novinári, blogeri a aktivisti pravidelne prenasledovaní a odsudzujú sa na tresty odňatia slobody. Medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv už roky obviňujú vedenie tejto ázijskej krajiny zo systematického obmedzovania slobody prejavu a slobody tlače, dodala DPA.
Organizácia Human Rights Watch (HRW) uviedla, že zadržaní vrátane prominentného autora Nguyena Thanh Nama čelia obvineniam z „propagandy proti štátu“ podľa článku 117 Trestného zákona. V prípade odsúdenia im hrozí až 20 rokov väzenia.
Kniha vyšla tento rok v apríli. Život Ho Či Mina približuje čitateľovi moderným jazykom prostredníctvom dialógov medzi učiteľom a jeho žiakom. V nemčine znie jej voľný názov „Rozhovory s Thanhom: Nový príbeh svetla“, poznamenala DPA a dodala, že Ho Či Min (1890 - 1969), ktorý priviedol Vietnam k nezávislosti, sa v krajine uctieva ako „otec národa“ a národný hrdina.
Štátne médiá prijali knihu spočiatku pozitívne, pripomenula agentúra. Keď ju však bývalý stranícky funkcionár na dôchodku verejne kritizoval ako prejav neúcty k Ho Či Minovi, dielo stiahli s tým, že jeho „obsah skresľuje históriu, ako aj politiku strany a štátu“.
Podľa organizácie HRW vydavateľskú činnosť dočasne pozastavili a viaceré noviny dostali pokutu alebo boli nútené správy o tejto knihe odstrániť. Mnohých novinárov v tejto súvislosti údajne varovali alebo prepustili. HRW vyzvala vietnamskú vládu, aby obvinenia okamžite stiahla a zadržaných prepustila.
V komunistickom Vietname, ktorý je štátom jednej strany, sú kritici vlády, nezávislí novinári, blogeri a aktivisti pravidelne prenasledovaní a odsudzujú sa na tresty odňatia slobody. Medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv už roky obviňujú vedenie tejto ázijskej krajiny zo systematického obmedzovania slobody prejavu a slobody tlače, dodala DPA.