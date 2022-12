Po vyhlásení mobilizácie sa z Ukrajinu pokúsilo utiecť cez 12.000 ľudí

Kyjev/Londýn 30. decembra (TASR) - Ukrajinská štátna pohraničná služba informovala, že od 24. februára sa územie Ukrajiny pokúsilo nelegálne opustiť viac ako 12.000 osôb, na ktoré sa vzťahovala všeobecná mobilizácia vyhlásená v súvislosti s vojnou rozpútanou Ruskom. Vo svojej správe to v piatok uviedla britská stanica BBC, na ktorú upozornila TASR.



Pripomenula, že od prvého dňa vojny, ktorá sa začala 24. februára inváziou ruských jednotiek, je na Ukrajine vyhlásené stanné právo a všeobecná mobilizácia.



V praxi to znamená, že muži vo veku od 18 do 60 rokov majú zakázané opustiť krajinu. Existujú však výnimky – týkajú sa napríklad osamelo žijúcich otcov, mužov nespôsobilých na vojenskú službu, ale aj osôb, ktorých práca zahŕňa prekračovanie hraníc – ide napríklad o vodičov z povolania alebo námorníkov, objasnila BBC.



Pohraničná služba Ukrajiny v piatok informovala, že od začiatku vojny začala v súvislosti s mobilizáciou viac ako 2100 trestných konaní, napríklad pre nelegálnu prepravu osôb cez hranice, falšovanie dokladov a vyhýbanie sa nástupu do vojenskej služby. Odsúdených bolo medzičasom 350 občanov Ukrajiny.



"Došlo aj k 410 neúspešným pokusom o podplatenie pohraničníkov vo výške viac ako 4,9 milióna hrivien (124.604 eur)", uvádza sa vo vyhlásení pohraničnej služby. Priemerný úplatok tak predstavoval 11.900 hrivien, čo je asi 300 eur, spresnila BBC.



Pri prechode cez rieku na ukrajinsko-rumunskej hranici sa utopilo 12 ľudí, dodali tamojšie úrady. Pohraničníci našli aj telá troch mužov, ktorí zahynuli v horách.



Ukrajinský parlament v polovici novembra predĺžil stanné právo, ako aj mobilizáciu do armády o ďalších 90 dní. Znamená to, že uvedené opatrenia platia do 19. februára budúceho roku.