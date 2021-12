Po vyhrážkach extrémistov dostal izraelský minister stálu ochranku

Jeruzalem 27. decembra (TASR) - Izraelský minister pre verejnú bezpečnosť Omer Barlev dostal nepretržitú ochranu po tom, čo sa mu vyhrážali židovskí extrémisti. Barlev súčasne obvinil členov pravicového politického združenia Napravo (Jamina) premiéra Naftaliho Bennetta, že prispievajú k vytváraniu napätia v izraelskej spoločnosti. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Barlev začiatkom decembra vyvolal rozruch, keď kritizoval vlnu násilia zo strany osadníkov zo západného brehu Jordánu proti palestínskym civilistom na tomto Izraelom okupovanom území.



Barlev, ktorý má v portfóliu koordináciu policajných zložiek, vyjadril obavy z násilia židovských osadníkov a prisľúbil, že sa bude touto otázkou zaoberať, podobne ako aj násilím páchaným palestínskymi radikálmi.



Pravicoví politici, vrátane koaličných, kritizovali Barleva za jeho výroky a premiér Bennett bagatelizoval násilnosti páchané osadníkmi ako činy "okrajových" jedincov.



Opoziční politici vo svojej kritike zašli ešte ďalej, keď tvrdia, že Barlevove vyjadrenia podnecujú palestínske násilnosti. Barlev túto kritiku odmieta a tvrdí, že jeho odporcovia majú problém "pozrieť sa do zrkadla". Upozorňuje tiež, že násilie páchané židovskými osadníkmi sa pre Izrael stáva problémom na medzinárodnej scéne.



V pondelkovom príspevku na sociálnej sieti Twitter Barlev informoval, že je teraz pod 24-hodinovou ochranou. "Vyhrážajú sa mi izraelskí Židia," napísal. Podľa denníka The Times of Israel sa predtým nazdával, že "ohrozovať by ho mohli arabské zločinecké rodiny, keď zakročil proti ich aktivitám, ale jediné nebezpečné signály prichádzajú od izraelských Židov".



Na zasadnutí Strany práce Barlev obvinil Jaminu, že z neho "robí nepriateľa všetkých osadníkov a človeka, ktorý nerozumie bezpečnosti a terorizmu páchanému Palestínčanmi voči izraelským občanom".



V Izraeli zatiaľ neboli zverejnené žiadne oficiálne štatistiky o násilnostiach, tajná služba Šin bet však hlási 50-percentný nárast extrémistických židovských útokov na Palestínčanov na Západnom brehu za posledný rok.



Palestínske organizácie bojujúce za ľudské práva tvrdia, že útočníci sú stíhaní len zriedka, a uvádzajú, že veľká väčšina prípadov je uzavretá bez vznesenia obvinenia.