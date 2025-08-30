< sekcia Zahraničie
Po vykoľajení vlaku v Egypte hlásia troch mŕtvych a 94 zranených
Vlak smeroval z tamojšieho mesta Mersa Matrúh do metropoly Káhira.
Autor TASR
Káhira 30. augusta (TASR) - Tri osoby prišli o život a ďalších 94 utrpelo zranenia po tom, ako sa v sobotu na severozápade Egypta vykoľajil osobný vlak. Oznámilo to egyptské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AP.
K nehode došlo v guvernoráte Matrúh. Vlak smeroval z tamojšieho mesta Mersa Matrúh do metropoly Káhira. Vykoľajilo sa sedem z jeho vagónov, z ktorých dva sa aj prevrátili. Na prepravu zranených do nemocníc bolo podľa rezortu zdravotníctva vyslaných 30 sanitiek.
Egyptský minister dopravy Kámal al-Vazír vycestoval na miesto nehody. Zároveň nariadil zriadenie technickej komisie, ktorá určí príčinu a okolnosti nehody, informovali egyptské železnice. Egyptský spravodajský portál al-Jawm as-Sába bezprostredne po nehode uvádzal, že k nej došlo v dôsledku zosuvu pôdy na železničnej trati.
Dosiaľ najhoršie železničné nešťastie sa v Egypte odohralo roku 2002, keď pri požiari osobného vlaku zahynulo vyše 360 ľudí.
