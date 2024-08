Po výmene väzňov sa Rusko snaží oslobodiť ďalších v USA

Washington 2. augusta (TASR) - Rusko chce zabezpečiť prepustenie aj ďalších svojich väzňov zadržiavaných v amerických väzniciach. Uviedol to vo štvrtok neskoro večer miestneho času ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov na sociálnej sieti Telegram. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"V amerických väzniciach sú stále desiatky Rusov, ktorí s nádejou hľadia na svoju vlasť a čakajú na hodinu svojho prepustenia," napísal Antonov v príspevku. V dôsledku medzinárodného "honu" amerických tajných služieb skončili za mrežami, dodal.



"Urobíme maximum úsilia a budeme pokračovať v oslobodzovaní a zmierňovaní ťažkej situácie všetkých krajanov, ktorí sú v pazúroch miestnej justície," dodal ruský diplomat.



Po štvrtkovej historickej výmene väzňov v tureckej Ankare zosilneli obavy, že Rusko môže pod rôznymi zámienkami zadržať ďalších západných občanov, aby ich potom mohlo vymeniť za Rusov v zahraničných väzniciach.



V rámci najväčšej výmeny väzňov medzi Západom a Moskvou od čias studenej vojny sa dostali na slobodu traja americkí občania - reportér denníka The Wall Street Journal Evan Gershkovich, bývalý člen námornej pechoty Paul Whelana a novinárka stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) Alsa Kurmaševová, päť nemeckých občanov a sedem ruských odporcov politiky Kremľa, napríklad Vladimir Kara-Murza, Iľja Jašin a Oleg Orlov.



Do Ruska sa výmenou za nich vrátil Vadim Krasikov, ktorý si za vraždu čečenského disidenta v Berlína odpykával doživotie. Podľa nemeckých sudcov si vraždu objednal ruský štát.



Manželia Arťom a Anna Duľcevovci boli v Slovinsku odsúdení za špionáž ako agenti ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) a pôsobili tam pod falošnou argentínskou identitou.



Ich dve deti podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova zistili, že "sú Rusi, až keď lietadlo vzlietlo z Ankary". Doplnil, že po rusky nehovoria a nepoznali ani prezidenta Vladimira Putina, ktorý prepustených prišiel privítať na moskovské letisko Vnukovo. Deťom sa preto prihovoril po španielsky, vyhlásil Peskov.