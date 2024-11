Po vypočúvaní eurokomisárov musel dať dodatočné odpovede Várhelyi

Brusel 8. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) cez uplynulý týždeň ukončil väčšinu vypočúvaní dezignovaných eurokomisárov. Z 26 navrhnutých mien poslanci rôznych pracovných výborov vypočuli 20 nominantov a väčšina z nich má istotu potvrdenia vo funkcii, na dodatočné otázky však musel odpovedať Olivér Várhelyi, vymenovaný Maďarskom, informuje spravodajca TASR.



V piatok si dali europoslanci prestávku a po pondelňajšom Dni veteránov, ktorý je v Belgicku štátnym sviatkom, bude proces ukončený v utorok po vypočutí posledných šiestich nominantov.



Prvým vypočúvaným bol slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, o ktorom sa koordinátori politických frakcií z výborov, ktoré organizovali "híring", zhodli, že vypočúvaním úspešne prešiel a v novej eurokomisii by sa mal venovať obchodu, ekonomickej bezpečnosti a medziinštitucionálnym vzťahom.



Okrem Šefčoviča sa ani ďalší vypočúvaní nominanti nestretli s výraznými ťažkosťami, hoci podľa predošlých mediálnych "šumov" sa to očakávalo pri Belgičanke Hadji Lahbibovej alebo Marte Kosovej zo Slovinska.



Zatiaľ jediným z 20 vypočúvaných, ktorý musí v procese vypočúvania pokračovať, je Várhelyi. Ten by mal v budúcej EK zodpovedať za verejného zdravie a dobré životné podmienky zvierat. Na záver vypočutia v stredu večer (6. 11.) však nezískal súhlas poslancov zo štyroch gesčných výborov EP a musí písomne odpovedať na doplňujúce otázky.



Maďarský nominant, považovaný za blízkeho spolupracovníka premiéra Viktora Orbána, počas vyše trojhodinového procesu vypočúvania čelil najmä otázkam liberálnych a ľavicových europoslancov o práve na interrupciu a reprodukčné zdravie. Tento aspekt totiž spadá pod oblasť verejného zdravia.



Várhelyi poslancov ubezpečil, že obhajuje práva žien, ale viackrát zdôraznil, že umelé prerušenie tehotenstva nie je v kompetencii EÚ, ale jej členských štátov. Upozornil, že "je to viac ústavná a ľudskoprávna ako medicínska otázka".



Hovorkyňa EP Delphine Colardová vo štvrtok ráno, deň po jeho vypočutí, oznámila, že koordinátori politických skupín vo výboroch pre životné prostredie a poľnohospodárstvo sa rozhodli položiť Várhelyimu dodatočné otázky.



To je súčasťou postupu vypočúvania v Európskom parlamente v prípade, že po vypočutí koordinátori nedosiahnu dvojtretinovú väčšinu na potvrdenie alebo odmietnutie kandidáta. Ak výbory zodpovedné za vypočúvanie nepresvedčia dodatočné písomné odpovede, ktoré musí zaslať do 24 hodín, môžu požiadať o nové vypočutie v trvaní jeden a pol hodiny, čo však musí odsúhlasiť Konferencia predsedov EP.



Podľa informácií EP sa koordinátori z výborov pre životné prostredie (ENVI) a poľnohospodárstvo (AGRI) stretnú v pondelok (11. 11.), aby vyhodnotili Várhelyiho odpovede.



Po ukončení všetkých vypočutí Konferencia predsedov výborov EP vyhodnotí ich výsledky a postúpi závery Konferencii predsedov pozostávajúcej z predsedníčky EP Roberty Metsolovej a vedúcich politických skupín.



Konferencia predsedov zanalyzuje závery jednotlivých pracovných výborov aj odporúčania Konferencie predsedov výborov, pripraví záverečné posúdenie a 21. novembra vyhlási proces vypočúvania za ukončený.



O schválení novej Európskej komisie ako celku budú hlasovať poslanci EP koncom novembra (25. – 28. 11.) na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)