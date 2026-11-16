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Po vypršaní dohody o rybolove medzi EÚ a Mauritániou musia lode odísť

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Dohoda medzi Mauritániou a EÚ, ktorá už stratila platnosť a ktorá udeľovala európskym rybárskym plavidlám prístup, mala ročnú hodnotu približne 57,5 milióna eur.

Autor TASR
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Nouakchott 16. novembra (TASR) – Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Mauritániou a Európskou úniou, ktorá európskym plavidlám umožňovala prístup do vôd tejto západoafrickej krajiny, vypršala. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy tlačovej agentúry AFP.

V sobotňajšom vyhlásení mauritánskej pobrežnej stráže sa uvádza, že platnosť doterajšej dohody o trvalo udržateľnom rybolove vypršala o polnoci a všetky európske plavidlá museli opustiť rybolovné vody tejto krajiny.

Európske zdroje, ktoré si želali zostať v anonymite, v nedeľu pre AFP uviedli, že EÚ vopred varovala členské štáty, že platnosť dohody sa čoskoro skončí, avšak prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť jej predĺženie.

Dohoda medzi Mauritániou a EÚ, ktorá už stratila platnosť a ktorá udeľovala európskym rybárskym plavidlám prístup, mala ročnú hodnotu približne 57,5 milióna eur. S atlantickým pobrežím dlhým takmer 800 kilometrov je Mauritánia významným vývozcom rýb. Pre krajinu to predstavuje kľúčové odvetvie.

Nachádzajú sa tu jedny z najbohatších rybárskych vôd na svete, ktoré upútali pozornosť najmä európskych trawlerov.
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