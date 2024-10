Po vyše 30 rokoch sa skončila honba za pokladom v hodnote 150.000 eur

Paríž 3. októbra (TASR) - Po viac ako 30 rokoch sa v stredu vo Francúzsku skončilo doteraz najdlhšie trvajúca hra vo forme honby za zakopaným pokladom, ktorým bola zlatá socha sovy. Predchádzajúci rekord držal britský poklad, ktorý bol stratený 13 rokov a sedem mesiacov - od septembra 1992 do marca 2006. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský web Euronews, píše TASR.



Honba za Zlatou sovou sa začala v roku 1993 vydaním knihy nazvanej Na stope zlatej sovy a spustili ju Régis Hauser (alias Max Valentin) a maliar Michel Becker. Hra uchvátila tisíce ľudí po celom Francúzsku a pátranie po Zlatej sove napokon trvalo presne 31 rokov, päť mesiacov a deväť dní.



Kópiu sochy - originál je pokrytý diamantmi a má hodnotu asi 150.000 eur - Hauser ukryl "niekde" vo Francúzsku v miernom svahu so stromami. O tomto mieste mal okrem Hausera vedieť len súdny úradník, ktorý dostal lokalizáciu v zapečatenej obálke. Soška zlatej sovy - odmena pre neskoršieho víťaza - bola uložená v bankovom trezore.



Indície k lokalizovaniu pokladu boli ukryté v 11 textových a obrazových hádankách uverejnených v knihe Na stope zlatej sovy.



K dispozícii boli tri vydania tejto knihy - z rokov 1993, 1995 a 1997, no tvorcovia už uviedli, že na vyriešenie hádanky stačí jedno z vydaní. Po dohode autorov boli tieto indície sprístupnené aj na stiahnutie z internetu.



Spoluorganizátor hry Michel Becker v štvrtok ráno zverejnil na fóre Discord oznámenie, v ktorom potvrdil, že "Zlatá sova bola objavená včera večer súčasne s nahraním riešenia, ktoré bolo odoslané do online overovacieho systému". Upozornil potenciálnych pátračov, že už nie je potrebné, aby šli kopať na miesto, ktoré považujú za miesto úkrytu.