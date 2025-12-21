< sekcia Zahraničie
Po vysťahovaní mládežníckeho centra došlo k potýčkam s políciou
Autor TASR
Rím 21. decembra (TASR) - Viacero policajtov utrpelo zranenia po tom, čo v sobotu večer v talianskom meste Turín vypukli potýčky medzi políciou a demonštrantmi po vysťahovaní tamojšieho ľavicového sociálneho mládežníckeho centra, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Demonštranti zapaľovali kontajnery s odpadom a odpaľovali ohňostroje, vyplýva z videozáznamov, ktoré zverejnila spravodajská stanica Rai News. Na policajtov tiež hádzali kamene a fľaše.
Polícia v záujme opätovného nastolenia poriadku nasadila proti demonštrantom slzotvorný plyn a vodné delá, napísala talianska agentúra ANSA.
Podľa agentúry utrpelo zranenia najmenej sedem policajtov, stanica Rai News uviedla, že ich bolo najmenej deväť.
Taliansky vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani násilie odsúdil. Právo na protest musí byť podľa neho rešpektované, avšak ničenie áut či útočenie na policajtov, ktorí vykonávajú svoje povinnosti, je neprijateľné, cituje DPA.
Ľavicoví politici však uviedli, že demonštrovali pokojne a vyjadrili sklamanie z výsledku sobotňajšej udalosti, ktorá bola podľa nich dôsledkom vysťahovania z centra Askatasuna, ako aj atmosféry napätia a strachu.
Úrady vysťahovali toto mládežnícke centrum o niekoľko dní skôr po tom, čo pred troma týždňami došlo k vandalizmu v redakcii turínskeho denníka La Stampa. Podľa niektorých informácií boli do toho zapojení ľavicoví aktivisti s údajnými väzbami na spomínané centrum.
Aktivisti sa z propalestínskej demonštrácie presunuli k sídlu denníka, násilím sa dostali dnu a poničili priestory, dodáva DPA.
