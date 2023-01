Po nedeľných výtržnostiach v Brazílii je vo väzbe stále vyše 700 ľudí

Brazília 12. januára (TASR) — Viac ako 700 osôb je v Brazílii stále vo väzbe po nedeľňajších nepokojoch, keď podporovatelia exprezidenta Jaira Bolsonara vtrhli do vládnych budov v hlavnom meste. TASR o tom informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA.



Väzenské úrady v Brazílii zverejnili mená 763 ľudí zatknutých buď bezprostredne po výtržnostiach, alebo v utorok, keď bol rozohnaný stanový tábor Bolsonarových podporovateľov pred sídlom velenia ozbrojených síl.



Polícia zatkla najmenej 1500 ľudí — niekoľko stoviek z nich bolo prevezených do rozličných väzníc a zhruba 1200 stúpencov Bolsonara z protestného tábora odviedli na políciu, kde im skontrolovali doklady. Následne boli mnohí ľudia, ako matky malých detí či starší ľudia, prepustení.



Dav Bolsonarových priaznivcov, ktorí odmietli uznať jeho porážku v októbrových voľbách, vtrhol do prezidentského paláca, budovy Kongresu i na najvyšší súd. Nový ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva zložil prísahu pred týždňom.



Brazílska vláda v stredu posilnila bezpečnostné opatrenia v okolí sídiel ministerstiev. Vo viacerých mestách vrátane Ria de Janeiro či Sao Paula sa totiž počas dňa majú konať ďalšie protesty.



Námestník ministra spravodlivosti Ricardo Cappelli novinárom povedal, že hlavné cesty vedúce k vládnym budovám boli uzavreté pre dopravu i chodcov. Dodal, že "mobilizované sú všetky bezpečnostné sily". Zdôraznil, že nie je možné, aby sa zopakovali násilnosti z víkendu.



Lula podľa agentúry AFP označil v stredu násilných demonštrantov za "skupinou bláznivých ľudí, ktorí nechápu, že voľby sa už skončili".



Protestujúci cez víkend poškodili nábytok, ničili obrazy či rozbíjali okná. Plný rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Brazílske úrady pracujú na identifikácii organizátorov tohto protestu, ako aj osôb, ktoré ho financovali.