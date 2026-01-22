< sekcia Zahraničie
Po zadržaní podozrivej zo špionáže Nemecko vyhostí ruského diplomata
Podľa nemeckej prokuratúry hlavná podozrivá, identifikovaná ako Ilona W. s ukrajinským a nemeckým občianstvom, udržiavala kontakt so zamestnancom ruského veľvyslanectva v Berlíne.
Autor TASR
Berlín 22. januára (TASR) - Nemecko vyhostí zamestnanca ruskej ambasády pre jeho údajné prepojenie so ženou s nemeckým a ukrajinským občianstvom, ktorú deň predtým zadržali pre podozrenie zo špionáže v prospech Moskvy, oznámil vo štvrtok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Spolková vláda si zároveň v tejto súvislosti predvolala ruského veľvyslanca. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP, DPA a Reuters.
„Nemecká vláda netoleruje špionáž v Nemecku – najmä nie pod diplomatickým krytím,“ uviedlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí v príspevku na platforme X.
„Dnes sme predvolali ruského veľvyslanca a informovali ho o vyhostení danej osoby, ktorá robila špionáž v prospech Ruska,“ dodal rezort.
Podľa nemeckej prokuratúry hlavná podozrivá, identifikovaná ako Ilona W. s ukrajinským a nemeckým občianstvom, udržiavala kontakt so zamestnancom ruského veľvyslanectva v Berlíne, ktorý pracoval pre ruskú spravodajskú službu. Žena mu podľa vyšetrovateľov pri viacerých príležitostiach od novembra 2023 poskytla informácie týkajúce sa vojny medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.
Údajne využila svoje osobné kontakty so súčasnými a bývalými zamestnancami nemeckého ministerstva obrany, aby zhromaždila informácie o vojenskej pomoci Ukrajine, zbrojárskom priemysle, testovacích lokalitách dronov a iných citlivých témach.
Žena je tiež obvinená z toho, že ruskému diplomatovi umožňovala navštevovať politické podujatia v Berlíne pod falošnou identitou, aby tak mohol nadväzovať užitočné kontakty.
Podľa nemeckého časopisu Der Spiegel je ruský diplomat dôstojníkom vojenskej rozviedky GRU, ktorý formálne pôsobil ako zástupca ruského vojenského atašé. Nemecký týždenník ho čiastočne identifikoval ako Andreja M. a informoval, že Berlín mu nariadil opustiť krajinu do 72 hodín.
Ruská ambasáda v Berlíne na žiadosť agentúry Reuters o komentár bezprostredne nereagovala.
Podozrivá sa zároveň vo štvrtok v Nemecku postavila pred sudcu, ktorý rozhodol o jej predbežnej väzbe, píše AFP. Podľa prokuratúry sú v súvislosti s prípadom na úteku ešte ďalší dvaja nemenovaní podozriví.
