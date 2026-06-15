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Po zadržaní tankera Smyrtos mení tieňová flotila trasy
Niekoľko plavidiel, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA a EÚ, ale ktoré sa plavia pod ruskými vlajkami, naďalej prechádza cez Lamanšský prieliv.
Autor TASR
Moskva 15. júna (TASR) - Po nedeľnom zadržaní tankera Smyrtos britskými silami v Lamanšskom prielive zmenilo niekoľko ďalších tankerov smerujúcich do prielivu náhle svoje trasy. Vyplýva to z údajov námornej monitorovacej služby Starboard Maritime Intelligence, píše TASR podľa investigatívneho webu The Insider.
Niekoľko plavidiel, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA a EÚ, ale ktoré sa plavia pod ruskými vlajkami, naďalej prechádza cez Lamanšský prieliv. Patrí k nim tanker Krasnojarsk a nákladná loď Adler.
Lode pod vlajkami ďalších krajín svoje trasy zmenili. Tanker Lion I pod kamerunskou vlajkou sa plavil cez Stredozemné more a potom popri západnom pobreží Európy. Kurz zmenil krátko pred vstupom do Lamanšského prielivu. Smeruje okolo Írska a pravdepodobne obopláva Britské ostrovy cez severný Atlantik. To isté urobil aj tanker C Viking plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone.
V opačnom smere to urobilo plavidlo Sony pod vlajkou Sierry Leone. Smerovalo z Fínskeho zálivu, pravdepodobne z prístavu Vistino, smerom k Port Saidu, ale odchýlilo sa od plánovanej trasy cez Lamanšský prieliv. Trasu zmenil aj tanker Maini pod vlajkou Kamerunu v Severnom mori, cez ktoré plával z Primorska smerom do Port Saidu v Egypte.
Ide o lode z tzv. tieňovej flotily, na ktoré boli uvalené sankcie. Oficiálne patria cudzím subjektom alebo plávajú pod cudzími vlajkami, ale v skutočnosti slúžia záujmom Ruska. Prepravujú náklad z okupovaných území alebo sankcionovaný tovar, najmä ropu, z ktorých predaja Kremeľ financuje vojnu na Ukrajine. Často sú to staré lode v zlom technickom stave, a preto im chýba primerané poistenie pre prípad škôd. Aby zakryli svoj pôvod a aktivity, často menia názvy, vlastníkov a krajinu registrácie, čiže vlajku, pod ktorou sa plavia.
Každá loď pomocou technológie AIS (Automatic Identification System) oznamuje na mori svoju identitu, kurz, rýchlosť a polohu. Kapitáni podozrivých plavidiel AIS často vypínajú, niekedy odosielajú falošné dáta. Zodpovednosť nesie vlajkový štát, takisto za technický stav lode, spôsobilosť posádky a kapitána.
Niekoľko plavidiel, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA a EÚ, ale ktoré sa plavia pod ruskými vlajkami, naďalej prechádza cez Lamanšský prieliv. Patrí k nim tanker Krasnojarsk a nákladná loď Adler.
Lode pod vlajkami ďalších krajín svoje trasy zmenili. Tanker Lion I pod kamerunskou vlajkou sa plavil cez Stredozemné more a potom popri západnom pobreží Európy. Kurz zmenil krátko pred vstupom do Lamanšského prielivu. Smeruje okolo Írska a pravdepodobne obopláva Britské ostrovy cez severný Atlantik. To isté urobil aj tanker C Viking plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone.
V opačnom smere to urobilo plavidlo Sony pod vlajkou Sierry Leone. Smerovalo z Fínskeho zálivu, pravdepodobne z prístavu Vistino, smerom k Port Saidu, ale odchýlilo sa od plánovanej trasy cez Lamanšský prieliv. Trasu zmenil aj tanker Maini pod vlajkou Kamerunu v Severnom mori, cez ktoré plával z Primorska smerom do Port Saidu v Egypte.
Ide o lode z tzv. tieňovej flotily, na ktoré boli uvalené sankcie. Oficiálne patria cudzím subjektom alebo plávajú pod cudzími vlajkami, ale v skutočnosti slúžia záujmom Ruska. Prepravujú náklad z okupovaných území alebo sankcionovaný tovar, najmä ropu, z ktorých predaja Kremeľ financuje vojnu na Ukrajine. Často sú to staré lode v zlom technickom stave, a preto im chýba primerané poistenie pre prípad škôd. Aby zakryli svoj pôvod a aktivity, často menia názvy, vlastníkov a krajinu registrácie, čiže vlajku, pod ktorou sa plavia.
Každá loď pomocou technológie AIS (Automatic Identification System) oznamuje na mori svoju identitu, kurz, rýchlosť a polohu. Kapitáni podozrivých plavidiel AIS často vypínajú, niekedy odosielajú falošné dáta. Zodpovednosť nesie vlajkový štát, takisto za technický stav lode, spôsobilosť posádky a kapitána.