< sekcia Zahraničie
Po záplavách v Austrálii ohrozuje ľudí zvýšený počet krokodílov
Záchranné zložky medzičasom vydali varovania pred vstupom do záplavových vôd.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Canberra 9. marca (TASR) - Po rozsiahlych záplavách v severnej Austrálii vydali miestne úrady varovania pre verejnosť, aby sa vyhýbala vstupu do riek či zaplavených oblastí, a to najmä pre zvýšený výskyt obrovských morských krokodílov, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry DPA.
V meste Katherine v Severnom teritóriu sa rovnomenná rieka Katherine po silných dažďoch vyliala z koryta, ako uviedla agentúra 7News. Hladina vody dosiahla takmer 20 metrov – najvyššiu úroveň od roku 1998, keď región zasiahli ničivé záplavy.
Do bezpečia úrady zatiaľ evakuovali približne 1000 ľudí vrátane pacientov a personálu nemocnice v Katherine, ktorých previezli do hlavného mesta provincie Darwin. Obyvateľov niekoľkých odľahlých obcí evakuovali lietadlami a vrtuľníkmi.
Záchranné zložky medzičasom vydali varovania pred vstupom do záplavových vôd – v dôsledku silných prúdov a tiež zvýšeného výskytu morských krokodílov, ktoré počas obdobia dažďov migrujú hlboko do vnútrozemia aj do sladkovodných biotopov.
„Dostávame hlásenia o ľuďoch plávajúcich v riekach,“ citovala 9News veliteľa zásahu Shauna Gilla. „Prosím, nerobte to. Záchranné operácie sú už aj tak náročné. Krokodíly sú úplne všade,“ upozornil.
Krokodíly sú obzvlášť aktívne počas záplav, pripomína DPA. Severné teritórium obľubujú turisti z celého sveta. Mesto Katherine sa nachádza v blízkosti národného parku Nitmiluk s rovnomennou tiesňavou Katherine. Návšteva loďou alebo kajakom je pre mnohých cestovateľov hlavným cieľom cesty do severnej Austrálie. Región je známy svojou nebezpečnou divokou faunou, okrem obrovských krokodílov sa tam nachádzajú aj jedovaté hady a pavúky.
V meste Katherine v Severnom teritóriu sa rovnomenná rieka Katherine po silných dažďoch vyliala z koryta, ako uviedla agentúra 7News. Hladina vody dosiahla takmer 20 metrov – najvyššiu úroveň od roku 1998, keď región zasiahli ničivé záplavy.
Do bezpečia úrady zatiaľ evakuovali približne 1000 ľudí vrátane pacientov a personálu nemocnice v Katherine, ktorých previezli do hlavného mesta provincie Darwin. Obyvateľov niekoľkých odľahlých obcí evakuovali lietadlami a vrtuľníkmi.
Záchranné zložky medzičasom vydali varovania pred vstupom do záplavových vôd – v dôsledku silných prúdov a tiež zvýšeného výskytu morských krokodílov, ktoré počas obdobia dažďov migrujú hlboko do vnútrozemia aj do sladkovodných biotopov.
„Dostávame hlásenia o ľuďoch plávajúcich v riekach,“ citovala 9News veliteľa zásahu Shauna Gilla. „Prosím, nerobte to. Záchranné operácie sú už aj tak náročné. Krokodíly sú úplne všade,“ upozornil.
Krokodíly sú obzvlášť aktívne počas záplav, pripomína DPA. Severné teritórium obľubujú turisti z celého sveta. Mesto Katherine sa nachádza v blízkosti národného parku Nitmiluk s rovnomennou tiesňavou Katherine. Návšteva loďou alebo kajakom je pre mnohých cestovateľov hlavným cieľom cesty do severnej Austrálie. Región je známy svojou nebezpečnou divokou faunou, okrem obrovských krokodílov sa tam nachádzajú aj jedovaté hady a pavúky.