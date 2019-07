Po zásahu polície počas protestu vo Venezuele prišiel o zrak chlapec

Šestnásťročného chlapca zasiahlo 52 rán z gumených projektilov a viaceré z nich ho trafili do oboch očí.

Caracas 3. júla (TASR) - Tínedžer v západovenezuelskom štáte Táchira ležiacom na hraniciach s Kolumbiou prišiel o zrak po tom, ako ho do tváre zasiahlo viac než 50 gumených projektilov, ktoré naňho vystrelila polícia, keď sa snažila rozohnať skupinu ľudí protestujúcich proti trojmesačnému výpadku plynu na varenie. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na chlapcovu matku a ošetrujúceho lekára.



Počas protestu namierenému nielen proti výpadkom plynu, ale i nedostatku základných tovarov, pomáhal 16-ročný mladík Rufo Chacón niesť svojej matke plynový kanister.



Chlapca zasiahlo 52 rán z gumených projektilov a viaceré z nich ho trafili do oboch očí, uviedol lekár Luis Ramírez z nemocnice v regionálnom hlavnom meste San Cristóbal, kam bol chlapec prevezený. "Nanešťastie natrvalo stratil zrak," skonštatoval Ramírez.



Riaditeľ miestnej polície novinárom povedal, že zadržali dvoch členov policajných síl, ktorí sú za útok zodpovední. Okrem Chacóna utrpeli zranenia aj ďalší dvaja ľudia. Venezuelský štátny prokurátor na Twitteri napísal, že jeho úrad bude oboch policajtov vyšetrovať a za útok na protestujúcich budú "prísne potrestaní".



Vo Venezuele trvá už päť rokov politická a hospodárska kríza, ktorá spôsobuje prudký pokles dostupnosti základných tovarov, potravín, liekov a služieb vrátane dodávok elektriny a plynu.



Tisíce Venezuelčanov v dôsledku kritických podmienok denne opúšťajú svoju krajinu a odchádzajú do susednej Kolumbie.



Podľa Organizácie Spojených národov potrebuje naliehavú pomoc vo Venezuele takmer štvrtina z 30 miliónov jej obyvateľov. Podľa OSN trpí v krajine podvýživou 3,7 milióna ľudí a najmenej 22 percent detí mladších než päť rokov ohrozuje chronická podvýživa.