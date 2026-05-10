Nedela 10. máj 2026
Po zásahu projektilom horela pri pobreží Kataru loď

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kapitán lode pre agentúru uviedol, že incident nemá žiadne obete a nespôsobil ani škody na životnom prostredí.

Autor TASR
Dauha 10. mája (TASR) - Nákladnú loď na prepravu sypkého materiálu zasiahol v nedeľu neďaleko Kataru neznámy projektil a následne začala horieť. Informovala o tom britská agentúra pre námorné obchodné operácie (UKMTO) fungujúca pod armádou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

UKMTO upresnila, že menší požiar po zásahu strelou sa podarilo na plavidle uhasiť. Kapitán lode pre agentúru uviedol, že incident nemá žiadne obete a nespôsobil ani škody na životnom prostredí. K útoku došlo 23 námorných míľ (43 kilometrov) severovýchodne od katarského hlavného mesta Dauha.

Ide o najnovší z útokov na lode v Perzskom zálive od uzavretia krehkého prímeria, ktoré zastavilo boje medzi Spojenými štátmi a Iránom.
