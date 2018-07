Po zastrelení muža policajtom vypukli v Nantes v noci znova nepokoje

Policajt strieľal v utorok večer na 22-ročného vodiča a smrteľne ho zranil, keď sa nemenovaný mladý muž zjavne snažil uniknúť kontrole.

Paríž 5. júla (TASR) - Vlna výtržností a násilných potýčok protestujúcich s políciou, ktorú v meste Nantes na západe Francúzska vyvolala smrť mladého vodiča po streľbe počas policajnej kontroly, v noci na štvrtok pokračovali. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Protestujúci počas druhej noci výtržností podpaľovali obchody a autá a dostali sa do zrážok s príslušníkmi poriadkovej polície, ktorí použili slzotvorný plyn. "Bolo toho menej ako v noci predtým, ale napriek tomu veľa násilia," povedala oblastná prefektka Nicole Kleinová ráno vo vysielaní rádia Europe 1 s tým, že znova došlo k značným škodám.



Zadržaných bolo 19 osôb, oznámil francúzsky premiér Édouard Philippe na návšteve Nantes vo štvrtok dopoludnia. Násilné činy v meste dôrazne odsúdil a prisľúbil zároveň "úplnú transparentnosť" pri vyšetrovaní okolností utorkovej smrtiacej streľby polície.



Policajt strieľal v utorok večer na 22-ročného vodiča a smrteľne ho zranil, keď sa nemenovaný mladý muž zjavne snažil uniknúť kontrole. Podľa správ bol hľadanou osobou, na ktorú vydali zatykač za účasť na krádeži, prechovávanie odcudzených vecí a členstvo v zločineckej skupine.



Udalosťami v Nantes sa už zaoberá prokuratúra, zatiaľ čo polícia začala interné vyšetrovanie prípadu použitia strelnej zbrane proti motoristovi.



Prefektka Kleinová uviedla, že vo štvrti Breil, kde došlo k incidentu, majú problémy s obchodovaním s drogami i so strelnými zbraňami. Nepokoje z uplynulých dní sú však v Nantes nezvyčajné.



Podobné dramatické udalosti sa odohrali v roku 2005 na predmestiach Paríža, keď pri dvoch mladíkov, ktorých prenasledovala polícia, zabil elektrický prúd. Situácia sa vtedy vrátila do normálu až po niekoľkých týždňoch.