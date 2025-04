Po zemetrasení a dotrasoch hlásia 236 zranených, najmä v Istanbule

Istanbul 24. apríla (TASR) - Najmenej 236 ľudí utrpelo zranenia pri silnom zemetrasení s magnitúdou 6,2 a následných zhruba 300 dotrasoch, ktoré v stredu zasiahli Istanbul a okolitú oblasť. O počte zranených informoval vo štvrtok turecký minister zdravotníctva Kemal Memišoglu, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AP.



Väčšinu (173) zranených evidovali práve v Istanbule, uviedol Memišoglu na sociálnej sieti X. Viacerí sa zranili, keď pri otrasoch v panike vybiehali z budov, pričom pätnástim museli zranenia ošetriť v nemocnici.



Preventívne evakuovali 12 budov a škody po otrasoch hlásili na celkovo 378 stavbách, uviedol turecký minister životného prostredia a urbanizácie Murat Kurum. Zrútila sa jedna opustená budova v historickej štvrti Istanbulu.



Stredajšie zemetrasenie bolo plytké, otrasy vychádzali z desaťkilometrovej hĺbky a ich epicentrum bolo podľa americkej geologickej služby USGS v Marmarskom mori približne 40 kilometrov juhozápadne od Istanbulu. Cítili ich obyvatelia okolitých provincií a dokonca aj vzdialeného mesta Izmir.



K stovkám dotrasov došlo pozdĺž tektonických zlomov v Marmaskom mori, viaceré z nich mali magnitúdu 4 či vyššiu, informoval turecký úrad pre zvládanie katastrof AFAD.



Turecko sa nachádza v jednom zo seizmicky najaktívnejších regiónov na svete, pričom v samotnom Istanbule sa považuje viac ako milión budov za nedostatočne vybavených proti otrasom.



Seizmológovia a geológovia sa navyše podľa DPA teraz zväčša zhodujú v predpovediach, v súlade s ktorými by oblasť malo ešte čakať ďalšie silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4 či aj vyššou, hoci nie je zatiaľ zjavné, v akom časovom horizonte.



Mnohí obyvatelia Istanbulu v obave z ďalších otrasov nocovali vonku, prespali v autách alebo stanovali v parkoch či na iných otvorených priestranstvách. Veľa ich z mesta aj vycestovalo, pričom hotely na tureckom pobreží Egejského mora hlásili výrazný nárast rezervácií a mnohé lety do iných tureckých miest boli plne obsadené.



V Istanbule totiž na dva dni (štvrtok a piatok) zatvorili školy a deťom tak vzniklo s blížiacim sa víkendom štvordňové voľno. Niektorých zamastencov však napriek obavám z ďalších otrasov podľa spravodajcu DPA požiadali, aby do práce fyzicky nastúpili. Turecký Červený polmesiac zároveň začal rozvážať potraviny ľuďom, ktorí zostali v spoločných prístreškoch. AFAD vyzval ľudí, aby sa vyhýbali potenciálne ohrozeným budovám a varoval, že dotrasy môžu ešte nejaký čas pretrvávať.