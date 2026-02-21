Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po zemetrasení hlási Afganistan malé škody a jednu zranenú osobu

Afganský pár sedí pred domom, ktorý zničilo zemetrasenie. Foto: TASR/AP

Epicentrum zemetrasenia bolo podľa americkej geologickej služby (USGS) približne 130 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Kábul v hĺbke približne 79 kilometrov.

Autor TASR
Kábul 21. februára (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 5,8, ktoré v piatok zasiahlo východ Afganistanu vrátane hlavného mesta Kábul, spôsobilo len malé škody a zranenia utrpela jedna osoba. V sobotu o tom informoval predstaviteľ tamojšieho Národného úradu pre riadenie katastrof, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Po včerajšom zemetrasení nie sú žiadne vážne obete ani škody,“ povedal hovorca zmieneného afganského úradu. Dodal, že jedna osoba v Tachári na východe krajiny utrpela menšie zranenia a na troch domoch v Laghmáne hlásili mierne škody.

Afganistan často postihujú zemetrasenia, a to najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretáva eurázijská a indická tektonická doska. Koncom augusta pri jednom z najsmrteľnejších zemetrasení v histórii Afganistanu s magnitúdou 6.0 zahynulo približne 2200 ľudí a ďalších viac ako 3600 utrpelo zranenia. O niekoľko týždňov neskôr zasiahlo východný Afganistan zemetrasenie s magnitúdou 6,3 a vyžiadalo si 27 obetí na životoch.

V minulosti slabé komunikačné siete a infraštruktúra v hornatých oblastiach Afganistanu brzdili reakcie na katastrofy, keďže orgány nemohli hodiny či dni doraziť do odľahlých dedín, aby posúdili rozsah škôd, konštatuje AFP.
.

