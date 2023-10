Po zemetrasení na západe Afganistanu je 14 mŕtvych a 78 zranených

Herát 7. októbra (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,3 s niekoľkými dotrasmi postihlo v sobotu západný Afganistan, o život prišlo 14 ľudí a zranenia utrpelo 78 ďalších osôb, informoval miestny predstaviteľ. Podľa neho môže počet mŕtvych ešte narásť, pretože prichádzajú správy o ľuďoch pochovaných pod troskami budov. Napísali to tlačové agentúry AFP, AP a DPA.



"Toto sú počty ľudí, ktorých zatiaľ priniesli do centrálnej nemocnice (v provinčnom hlavnom meste Herát), ale nie je to konečný údaj," povedal pre AFP riaditeľ pre verejné zdravie v provincii Herát, Muhammad Tálib Šáhid. "Máme informácie, že pod troskami sú pochovaní ľudia," doplnil.



Obyvateľ mesta Herát uviedol, že "najmenej päť silných zemetrasení" postihlo okolo poludnia toto hlavné mesto.



Podľa geologickej služby Spojených štátov (USGS) sa v sobotu na západe Afganistanu vyskytla dvojica zemetrasení s magnitúdou 6,3.



Epicentrum sa nachádzalo 40 kilometrov severozápadne od mesta Herát a nasledoval dotras s magnitúdou 5,5, dodala USGS.



"Všetci ľudia vybehli z domov a sú stále vonku. Domy, úrady a obchody sú prázdne. Vládne strach z ďalších zemetrasení," dodal obyvateľ Herátu.



Prerušené je telefonické spojenie, čo spôsobuje problémy v získavaní presnených podrobnosti zo zasiahnutých oblastí. Videá na sociálnych sieťach zachytávajú stovky ľudí na uliciach pred ich domami a úradmi v meste Herát.



Provincia Herát susedí s Iránom, kde tiež otrasy cítili. Podľa štátnych médií boli do pohraničných oblastí vyslané skupiny expertov, aby prekontrolovali možné škody.



Zemetrasenie cítili aj v blízkych afganských provinciách Faráh a Bádghís, uviedli miestne médiá.



V tejto oblasti sa zemetrasenia vyskytli opakovane, pretože sa tu stretávajú arabská, indická a eurázijská tektonická platňa.



V júni 2022 zasiahlo silné zemetrasenie horský región východného Afganistanu a zrovnalo so zemou domy z kameňa a hlinených tehál. Išlo o najsmrtiacejšie zemetrasenie v Afganistane za posledné dve desaťročia, zahynulo pri ňom najmenej 1000 ľudí a zranenia utrpelo približne 1500 osôb.