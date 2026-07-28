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Po zemetrasení v Japonsku je najmenej 50 zranených

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Tabuľa reštaurácie spadol na zem po zemetrasení v Kumamoto na ostrove Kjúšú v južnom Japonsku v utorok 28. júla 2026. Foto: TASR/AP

Zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 7,1 zasiahlo japonskú prefektúru Kumamoto.

Autor TASR
Tokio 28. júla (TASR) - Zemetrasenie, ktoré v utorok zasiahlo japonský ostrov Kjúšú, si podľa televízie NHK vyžiadalo najmenej 50 zranených. Došlo aj k zrúteniu budov a na niektorých miestach vypukli požiare, oznámila premiérka Sanae Takaičiová. Japonská meteorologická agentúra (JMA) medzičasom zrušila pôvodne vydané varovanie pred vlnou cunami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 7,1 zasiahlo japonskú prefektúru Kumamoto. Americká geologická služba USGS odhadla jeho silu na 6,8. Otrasy sa nachádzali v hĺbke desať kilometrov pod hladinou mora.

Takaičová uviedla, že podľa jej informácií utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Televízia NHK následne hlásila najmenej 50 zranených, ktorých previezli do nemocníc. Podľa nej sa zároveň zrútilo 12 domov. V štyroch z nich zostali ľudia uväznení.

Premiérka zároveň oznámila škody na cestách, mostoch i budovách. V niektorých oblastiach došlo k výpadkom elektrickej energie aj požiarom. Celkový rozsah škôd úrady naďalej vyhodnocujú. Ministerstvo obrany vyslalo do postihnutej oblasti lietadlo na posúdenie situácie.

JMA pôvodne varovala pred vlnou cunami s výškou jedného metra, ktoré by mohli zasiahnuť japonské pobrežie. Približne o dve hodiny neskôr agentúra varovanie zrušila.

Na ostrove Kjúšú bola dočasne pozastavená prevádzka rýchlovlakov šinkansen i miestnych vlakov z dôvodu bezpečnostných kontrol. V troch jadrových elektrárňach, ktoré sa nachádzajú v oblasti, nezistili žiadne nezvyčajné javy.
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