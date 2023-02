Po zemetrasení v Turecku nasledovalo približne 6000 slabších dotrasov

Ankara/Damask 19. februára (TASR) - Po ničivom zemetrasení, ktoré na začiatku februára zasiahlo Turecko a Sýriu, nasledovalo ešte približne 6000 slabších dotrasov. V nedeľu to uviedol Turecký úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Po zemetrasení nasledovali každé tri alebo štyri minúty slabšie dotrasy, pričom až 40 z nich malo magnitúdu vyššiu ako 5,0. Očakáva sa, že táto seizmická aktivita bude naďalej pokračovať, uvádza AFAD.



Úrad zároveň vyzval obyvateľov, aby sa nepribližovali k zničeným budovám. Dodal tiež, že špecialisti stále posudzujú, do akej miery bola poškodená miestna kritická infraštruktúra vrátane priehrad a tunelov.



Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, po ktorom nasledovalo niekoľko stoviek dotrasov, zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na 6. februára. Miestne úrady a zdroje zo zdravotníctva uviedli, že v Turecku doposiaľ evidujú 39.672 obetí a v Sýrii približne 5900 mŕtvych, dohromady si teda nešťastie vyžiadalo viac ako 45.000 obetí.



Podľa tureckých predstaviteľov otrasy poškodili alebo zrovnali so zemou približne 264.000 bytových jednotiek, pričom mnohí ľudia sú stále zavalení pod troskami.