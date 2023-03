Po zemetrasení v Turecku upozorňujú na škodlivé látky v troskách

Istanbul 6. marca (TASR) - Experti upozornili na možný výskyt škodlivých látok v oblastiach Turecka a Sýrie, ktoré pred mesiacom zasiahlo ničivé zemetrasenie. Tie môžu ohroziť prírodu i zdravie ľudí. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry DPA.



"V troskách sa môžu nachádzať nebezpečné látky, ktoré môžu byť škodlivé pre prírodu i zdravie ľudí. Jednou z nich je azbest," uviedla hovorkyňa Greenpeace v Turecku. Azbest zvyšuje riziko karcinogénnych ochorení a až do svojho zákazu sa používal ako požiarna izolácia.



Zemetrasenie so silou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť na juhovýchode Turecka 6. februára. Vyžiadalo si viac než 50.000 obetí na životoch. Viac než 200.000 budov bolo zničených, alebo museli byť zdemolované.



Obmedzenie množstva azbestových vlákien v ovzduší má podľa Greenpeace rozhodujúci význam.



"Nekontrolované šírenie zvyšuje riziko vzniku rakoviny u obyvateľov, pátracích a záchranných zložiek a ďalších pracovníkov na mieste," uviedla Greenpeace.



Znečistenie ovzdušia prachom prináša riziko najmä pre osoby so zdravotnými problémami ako sú rakovina pľúc, astma alebo zápal priedušiek. Ovzdušia znečisťujú aj ďalšie látky, ktoré sa používajú na spaľovanie ako zdroj tepla. To tiež znečisťuje ovzdušie a vláda musí zabezpečiť vykurovanie prostredníctvom elektrických zariadení.



Greenpeace tiež žiada, aby materiály z trosiek boli zlikvidované spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou životného prostredia, s cieľom "zabrániť ďalším katastrofám".