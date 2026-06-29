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Po ZEMETRASENÍ vo Venezuele hlásia už najmenej 1719 mŕtvych
Rodríguez zároveň uviedol, že v dôsledku dvoch ničivých otrasov s magnitúdami 7,2 a 7,5 utrpelo zranenia 5034 osôb. Nezvestné sú podľa jeho slov stále desaťtisíce ľudí.
Autor TASR
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Caracas 29. júna (TASR) - Počet obetí minulotýždňového dvojitého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 1719, oznámil v pondelok predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie CNN.
Rodríguez zároveň uviedol, že v dôsledku dvoch ničivých otrasov s magnitúdami 7,2 a 7,5 utrpelo zranenia 5034 osôb. Nezvestné sú podľa jeho slov stále desaťtisíce ľudí.
Geologický úrad Spojených štátov (USGS) uvádza, že je 44-percentná šanca, že konečný počet obetí prekročí hranicu 10.000. Zemetrasenie ovplyvnilo najmenej 22.619 ľudí. Úplne sa zrútilo 189 budov.
Od stredajšieho zemetrasenia bolo vo Venezuele zaznamenaných 609 dotrasov, uviedol Rodríguez. Jeden z nich so silou 4,6 zasiahol v pondelok Caracas a štát La Guaira, no nespôsobil žiadne väčšie škody.
Rodríguez zároveň uviedol, že v dôsledku dvoch ničivých otrasov s magnitúdami 7,2 a 7,5 utrpelo zranenia 5034 osôb. Nezvestné sú podľa jeho slov stále desaťtisíce ľudí.
Geologický úrad Spojených štátov (USGS) uvádza, že je 44-percentná šanca, že konečný počet obetí prekročí hranicu 10.000. Zemetrasenie ovplyvnilo najmenej 22.619 ľudí. Úplne sa zrútilo 189 budov.
Od stredajšieho zemetrasenia bolo vo Venezuele zaznamenaných 609 dotrasov, uviedol Rodríguez. Jeden z nich so silou 4,6 zasiahol v pondelok Caracas a štát La Guaira, no nespôsobil žiadne väčšie škody.